71 yaşındaki oyuncuya şoke eden mesaj! "Cinsel gücü artıran ilaç aldınız" deyip 20 bin lira istediler: Kendimi bir yokladım - Son Dakika
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71 yaşındaki oyuncuya şoke eden mesaj! "Cinsel gücü artıran ilaç aldınız" deyip 20 bin lira istediler: Kendimi bir yokladım

19.12.2022 17:24
71 yaşındaki oyuncuya şoke eden mesaj! "Cinsel gücü artıran ilaç aldınız" deyip 20 bin lira istediler: Kendimi bir yokladım

71 yaşındaki ünlü sanatçı Selahattin Taşdöğen'in başına ilginç bir olay geldi. Taşdöğen, sözde bir hukuk bürosundan telefonuna gelen mesajda "cinsel gücü artırıcı ilaç sipariş ettiği" ancak teslim almadığı için 20 bin lira tazminat ödemesi gerektiğini gördü. İlacın adını ilk kez duyduğunu aktaran Taşdöğen, birçok kişinin benzer mesajlar aldığını belirterek dolandırıcılara karşı uyararak "Ben de kendimi bir yokladım ayrıca ya, acaba ben hakikaten böyle bir ürün siparişi verdim mi diye" dedi.

Vizontele, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz gibi yapımlarda rol alan ve bir dönem Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Selahattin Taşdöğen az kalsın dolandırılıyordu. Sahte bir hukuk bürosundan gelen mesajla cinsel gücü artırıcı ilaç sipariş ettiğini gören Taşdöğen gözlerine inanamadı.

"KENDİMİ BİR YOKLADIM"

Selahattin Taşdöğen başına gelen olayı "'Aa bana da geldi ağabey, bana da geldi ağabey' diyenler oldu. Ben de kendimi bir yokladım ayrıca ya, acaba ben hakikaten böyle bir ürün siparişi verdim mi diye" şeklinde anlattı.

20 BİN TL'LİK İCRA TEBLİGATI

71 yaşındaki ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen açıklamalarının devamında 20 bin liralık tazminat tebligatı da aldığını belirterekyaşananlarla ilgili "Ben bunlara cinsel sağlık ürünleri siparişi vermişim, gelmiş ve ben bunları almamışım. 'Hemen yatırın, şurayı şöyle yapın, böyle yapın' falan gibi tuhaf tuhaf cümleler de kurmuşlar" ifadelerini kullandı.

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Selahattin Taşdöğen, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 71 yaşındaki oyuncuya şoke eden mesaj! 'Cinsel gücü artıran ilaç aldınız' deyip 20 bin lira istediler: Kendimi bir yokladım - Son Dakika


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