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8 sevgilisi var 10 kez evden kaçtı! Eş, 11. kez dönmesi için Zahide Yetiş'in programında yardım istedi - Son Dakika

8 sevgilisi var 10 kez evden kaçtı! Eş, 11. kez dönmesi için Zahide Yetiş'in programında yardım istedi

Son Güncelleme: 02.11.2023 16:35

Karısının 8 tane sevgilisinin olduğunu ve evden kaçtığını söyleyen Muhammed Bey, Zahide Yetiş'in programına çıkarak yardım istedi. Muhammed Bey, daha önce 10 kez kaçan karısının çocuğu için eve dönmesi gerektiğini söyledi.

Star TV'de izleyicinin karşısına çıkan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına çıkan Muhammed Bey, karısının 8 tane sevgilisinin olduğunu ve 10. kez evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi.

8 SEVGİLİSİ VARMIŞ

Muhammed, kendisini 6 kez aldatan eşi İlknur'un geri dönmesi için canlı yayında çağrı yaptı. Genç adam, eşinin evlenmeden önce kendisini 3 kez aldattığı, evlendikten sonra da 3 kere aldattığını söyleyince herkes şaşkına döndü. İlknur isimli eşinin kendisi ile birlikteyken, hatta hamileyken evden kaçtığını anlatan Mustafa isimli adam, 8 birlikteliği ve 5 çocuğu olduğu söylenen İlknur Hanım'ın 10 kez evden kaçtığını ancak çocukları için geri dönerse kabul edeceğini söyledi. Eşinin 11. kez dönmesini bekleyen Muhammed, "Çocuğum için bekliyorum" dedi.

8 sevgilisi var 10 kez evden kaçtı! Eş, 11. kez dönmesi için Zahide Yetiş'in programında yardım istedi

İSİMLERİ BİR BİR TAHTAYA YAZDI

Olay karşısında ne diyeceğini bilemeyen Zahide Yetiş ise kadının 5 çocuğunun kime ait olduğunu bulmak için tahtaya erkeklerin isimleri yazdı. İlknur tarafından kandırıldıklarını söyleyen vatandaşlar ise yayına bağlanarak yaşadıkları mağduriyetleri anlattı.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Hakkında birçok iddia bulunan İlknur ise canlı yayına çıktı. Eşiyle yüzleşirken gözyaşlarına boğulan ve zor günler geçirdiğini söyleyen İlknur, eşinin kendisine sahip çıkmadığını söyledi. Muhammed ise eşi için aylardır her şeyi yaptığını bu süreçte kendisini dahil ihmal ettiğini belirtti.

8 sevgilisi var 10 kez evden kaçtı! Eş, 11. kez dönmesi için Zahide Yetiş'in programında yardım istedi

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Son Dakika Magazin 8 sevgilisi var 10 kez evden kaçtı! Eş, 11. kez dönmesi için Zahide Yetiş'in programında yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 sevgilisi var 10 kez evden kaçtı! Eş, 11. kez dönmesi için Zahide Yetiş'in programında yardım istedi - Son Dakika
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