80 yaşındaki Müjdat Gezen ilk defa açıkladı: Eşim depremde ailesini kaybeden bir çocuğu evlatlık edinecek

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Müjdat Gezen oldu. Bir çocuk babası oyuncu, kızından ve eşinden çocuk sevgisinden bahsetti.

"KIZIMIN KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENİNDE AKLIMI OYNATTIM"

İlk evliliğinden Elif adında bir kızı bulunan Müjdat Gezen "Nasıl bir babasın?" sorusu üzerine "Bunu kızım Elif'e sormak lazım ama söylemlerinde iyi baba olduğumu söylüyor. Kızıma doyamadım çünkü 12 yaşında eşimden boşanınca onlar taşındı. Kızım sonra kendine Amerika'da bir hayat kurdu. Kızım kanser olduğu öğrenince aklımı oynattım. En iyi doktoru bularak kızımı Hollanda'dan getirttim. Kızımı kemoterapi sürecinde yalnız bırakmadım ama yanında olmamam gerekiyormuş. Onun çektiği azabı görünce aklımı oynatıyordum. Kızım için en iyi doktoru buldum ve göğsünü aldılar" dedi.

"EŞİM, DEPREMZEDE BİR ÇOCUĞU EVLAT EDİNMEK İSTİYOR"

İlk eşinden şöhreti getirdiği bazı olumsuzluklardan ve çapkınlığından dolayı ayrılan Müjdat Gezen, 35 yıl önce Leyla Turgut ile nikah masasına oturdu. İkinci evliliğinde çocuklarının olmadığını söyleyen Gezen, sözlerine şöyle devam etti: "Benim çocuğum olmadı ama Leyla çok istiyordu. Eşimi her tanıdığım gün bir kere daha seviyorum. Leyla'nın insan yönü tanıdığım tüm kadınları ikiye katlar. Hepsinin sevgisi bir araya gelse benim Leyla'ya duyduğum sevgi kadar etmez. Eşim deprem bölgesinde ailesini kaybeden bir çocuğu evlat edinmek istiyor. Biz koruyucu aile olmuyoruz, evlatlık edineceğiz. Benim çocuğum olduğu için evlat edinme hakkım olmadığı için eşim başvurdu."