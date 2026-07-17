82 yaşındaki Nebahat Çehre\'den mayolu paylaşım! Yorum bombardımanına tutuldu

Türk sineması ve televizyon dizilerinin efsane ismi Nebahat Çehre, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi yeni bir projeyle anlaşma sağladığı konuşulan usta oyuncu, set koşturmacası başlamadan önce soluğu Bodrum’da aldı. Tatilde mayolu görüntülenen 82 yaşındaki Çehre, kusursuz fiziği ve zarafetiyle adeta yıllara meydan okudu.

YENİ SEZON ÖNCESİ BODRUM KAÇAMAĞI

Uzun zamandır kendisine gelen çok sayıda senaryoyu geri çeviren ve ekranlardan uzak bir yaşam süren Nebahat Çehre’nin, nihayet içine sinen bir projeye "evet" dediği iddia edildi. Yeni sezonda hayranlarıyla buluşacağı söylenen usta sanatçı, yoğun çekim takvimi öncesinde enerji depolamak için Bodrum’u tercih etti. Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran Çehre, tatil tarzıyla da tüm bakışları üzerine topladı.

MAYOLU POZLARIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bodrum sahillerinde mayosuyla objektiflere yansıyan Nebahat Çehre, zamana karşı kazandığı zaferi bir kez daha kanıtladı. Fit görünümü, dik duruşu ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

82 YAŞINDA İNANILMAZ FİZİK

Tam 82 yaşında olan Nebahat Çehre'nin tatil fotoğrafları, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi. Hayranları ve takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan usta oyuncu için binlerce övgü dolu yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Aşk-ı Memnu'nun efsane Firdevs Yöreoğlu'na gönderme yaparak; "Çok iyi görünüyor", "Gerçekten genç kızlara taş çıkartır", "Yıllar geçiyor ama Nebahat Çehre hiç değişmiyor" ve "Zarafetin simgesi" şeklinde yorumlarda bulundu.