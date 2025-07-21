9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı

"Var Mısın Yok Musun?" yarışması ile televizyon dünyasında adını duyuran, ardından "Survivor" ile ekranlarda gördüğümüz Gizem Akın Hatipoğlu, 2007 yılında katıldığı yarışmayla tanındıktan sonra Hakan Hatipoğlu ile evlenmiş ve magazin dünyasının sevilen çiftlerinden biri haline gelmişti.

Son dönemdeki fit görünümüyle dikkat çeken Gizem Hatipoğlu, yaklaşık 9 kilo vererek geçirdiği fiziksel değişimle adından söz ettiriyor.

Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Hakan Hatipoğlu ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş sırasında kameralara yakalanan çift, samimi açıklamalarda bulundu.

Verdiği kilolar sonrası zayıflama süreciyle ilgili soruları yanıtlayan Hatipoğlu, yeni beslenme alışkanlıklarını şu sözlerle anlattı, "Yeme düzenine dikkat ettim, sporumu ihmal etmedim. Gece atıştırmalarını tamamen kestim ve porsiyonları küçülttüm. Önümde tatlı dursa bile artık istemiyorum."

41 yaşındaki bir çocuk annesi Hatipoğlu'nun bu kararlı tutumu, hem hayranları hem de takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.