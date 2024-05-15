Solist hayranlarının üzerine atladı, genç kız felç kaldı - Son Dakika
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Solist hayranlarının üzerine atladı, genç kız felç kaldı

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ABD'nin New York kentinde düzenlenen Trophy Eyes konserinde, solistin hayranlarının üzerine atlaması sonucu genç bir kız bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Bird Piche isimli genç kızın kısmi felç geçirdiği belirlendi. Trophy Eyes grubu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaza sonucu yaralanan hayranlarının yanında olacaklarını ve tedavi sürecinde ona destek vereceklerini ifade etti.

15.05.2024 10:46
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Konsere giden Bird Piche isimli genç kız hayatının talihsizliğini yaşadı. Konser sırasında solistin üzerine atlaması sonucu felç geçirdi.

Trophy Eyes solistini konser sırasında hayranlarının üzerine atladı. Kalabalığın içerisinde bulunan genç kız baygınlık geçirerek apar topar hastaneye kaldırıldı.Doktorlar, baygınlık geçiren genç kızın ciddi bir omurilik yaralanması olduğunu ve kısmen felç geçirdiğini belirterek Piche'yi kapsamlı bir ameliyata aldı.

ABD'de Trophy Eyes Grubu'nun solisti hayranlarının üzerine atladı, genç bir kız felç kaldı

"BU DURUM HEPİMİZİ DERİNDEN SARSIYOR"

Trophy Eyes konuya ilişkin açıklamada bulundu. Tedavi sürecinde genç kızı yalnız bırakmayacaklarını, yanında olmaya çalışacaklarını söyleyen Trophy Eyes, yaptığı yazılı açıklamada "30 Nisan gecesi trajik bir kaza sonucunda bir Trophy Eyes hayranı konser alanında yaralandı. Hemen gösteriyi durdurduk ve John, aile ile birlikte hastaneye gitti. Ailenin izniyle bu konuyu şimdiye kadar kamuoyu önünde konuşmaktan kaçındık. Arkadaşımız Bird şu anda iyileşiyor ancak önünde hala uzun bir yol var. Bu durum hepimizi derinden sarsıyor ve Bird'ün bu zor zamanında yardımcı olmak için çaba gösterirken sabrınızı rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'de Trophy Eyes Grubu'nun solisti hayranlarının üzerine atladı, genç bir kız felç kaldı
Solist hayranlarının üzerine atladı, genç kız felç kaldı

Amerika Birleşik Devletleri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Solist hayranlarının üzerine atladı, genç kız felç kaldı - Son Dakika

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