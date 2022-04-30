Açıkhava'da Ekin Uzunlar Rüzgarı Esecek - Son Dakika

Kemençeyi konuşturan adam olarak tanınan Karadeniz müziğinin yeni yıldızı Ekin Uzunlar, Bursa'daki ilk açıkhava konserinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu Organizasyon tarafından 5 Mayıs akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatro su'nda gerçekleşecek konsere hazırlanan Uzunlar, heyecanını dile getirdi. Uzunlar, "Bursalı dinleyenlerimle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Gelin Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu hep birlikte coşturalım" dedi.

5 Mayıs'taki konser Demirağ Sigorta, Selin İstanbullu, Maydanoz Döner, İdea Textile Workshop, She Novias Moda, Adil Şengül Kereste, Ahmetcan Bebe, Ümit Mobilya, Aquanet Su Arıtma Sistemleri, Öz-Ay Tarım Market, Şerafettin Gümülcine Kahvesi, Radyo Bu, Radyo Türk katkılarıyla gerçekleşecek.