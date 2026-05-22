Özel asker ve özel kızlar için unutulmaz gece

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde özel bireyler için düzenlenen asker eğlencesinde kına yakılan genç erkek ve kızlar duygu dolu bir gece yaşadı.

Kanatsız Melekler Yaşam Derneği, 1 günlük temsili askerlik görevini yapacak olan özel gençler için Acıpayam Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkında asker eğlencesi düzenledi. Özel askerlerin kına gecesinde özel genç kızlar da unutulmayınca eğlencesi ve duygu dolu bir gece yaşandı.

Geceye destek verenlere teşekkür eden Kanatsız Melekler Yaşam Derneği Başkanı Özgül Sert, "Kanatsız Melekler Yaşam Derneği olarak, Acıpayam Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlediğimiz özel askerlerimizin kına gecesi programında hep birlikte çok güzel ve duygu dolu bir gece yaşadık. Temsili askerlik heyecanı yaşayan özel askerlerimiz için hazırladığımız gecede müzikler eşliğinde eğlendik, halaylar çektik, kahkahalar attık. Ayrıca özel kızlarımızın isteği doğrultusunda kız kınamızı da gerçekleştirdik. O gece çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Ailelerimiz, gönüllülerimiz ve dostlarımızla birlikte sevginin, dayanışmanın ve birlikte olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettik. Bu güzel anılarımızı ölümsüzleştiren herkese de gönülden minnettarım. Emeği geçen, bir sandalye taşıyan, bir çay dağıtan, sessizce bir eksiği tamamlayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Çünkü biz birlikte güzeliz" dedi. - DENİZLİ