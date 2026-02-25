Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata - Son Dakika
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
25.02.2026 16:43
Acun görmesin: Survivor\'da kurgucuyu işinden edecek hata
Survivor'da dikkat çeken bir kurgu hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı. O anları kayda alan bir izleyici, yaşanan duruma tepki göstererek ''Bu hata nasıl yapıldı?'' sorusunu gündeme taşıdı.

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor'da akıl almaz bir kurgu hatasına imza atıldı. O anları fark edip kayda alan izleyici, "Nasıl oldu bu hata?" sorusunu yöneltti.

DOKUNULMAZLIK GÖNÜLLÜLERİN

Yarışmanın son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Güç, hız ve atış performansının ön planda olduğu zorlu parkurda yarışmacılar sayı almak için kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmanın sonunda dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçla birlikte Ünlüler takımı ada konseyinde eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

2. ELEME ADAYI SEDA OLDU

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı Seda oldu. Böylece haftanın ilk eleme adayı olarak Gönüllüler takımından potaya giren Beyza'nın ardından eleme potasındaki ikinci isim de kesinleşti. Haftanın ilerleyen günlerinde oynanacak dokunulmazlık oyunları ve yapılacak konsey oylamalarıyla birlikte eleme potasının şekillenmeye devam etmesi bekleniyor.

GÖZLER YENİ BÖLÜMDE

İkinci eleme adayının da belli olmasıyla birlikte ada konseyindeki dengeler değişmeye başladı. Ünlüler takımında yaşanan kayıp, takım içi stratejileri yeniden gündeme getirirken, izleyiciler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununa odaklandı. Survivor 2026'da eleme gecesi öncesi rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor.

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Barış Oğuz Barış Oğuz:
    haberden bişey anlayan oldu mu 68 0 Yanıtla
    Osman Kaya Osman Kaya:
    Evet ben anladım. Biri fark etmiş (Neyi Nerde Nasıl ?) sonrada kayda almış. 5 0
    bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    Buda haber mi ? 1 0
  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Ne hatasiymis anliyamadim 33 0 Yanıtla
  • Halil Akpinar Halil Akpinar:
    Bunun ne kanalını nede bı programını hayatımda hiç izlemedim ne hatası yaparsa yapsin 23 1 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    yonetim istifa 19 0 Yanıtla
  • Fatih Turhanoğlu Fatih Turhanoğlu:
    Kırmızı takımdaki yarışmacı yolda değişmiş. 7 0 Yanıtla
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:31
Bill Gates’ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
17:16
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
