Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü trafik kazası geçirdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatilinden dönerken talihsiz bir kaza yaşadı. Acun Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı. Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü. Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi.