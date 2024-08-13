Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturuyor. Çiftin düğün hazırlıklarına başladığı ve Muğla'daki bir otelin tüm odalarını kapattığı öğrenildi. Ilıcalı'nın dört kez evlenmiş olacak. Ilıcalı'nın geçen yıl sevgilisi Altunkaya'nın doğum gününde evlenme teklif ettiği düşünülüyor. Acun Ilıcalı'nın daha önce üç kez evlendiği ve bu evliliklerden dört çocuğunun olduğu biliniyor.

13.08.2024 09:08
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Acun Ilıcalı, 4'üncü kez nikah masasına oturuyor. Ünlü televizyoncu, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kısa bir süre içinde evlenmeye hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı'nın Muğla'daki bir oteli düğün için kapattığı iddia edildi. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı. Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi.

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor

GEÇEN YIL DOĞUM GÜNÜNDE TEKLİF ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl 25 yaşına giren Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etmişti. Ilıcalı, kız arkadaşının yeni yaşını, "Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun." sözleriyle kutlamıştı.

Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde paylaştığı fotoğraflarda da yüzük detayı ise uzun süre konuşulmuştu.

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor

4'NCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURACAK

Acun Ilıcalı, ilk evliliğini Seda Başbuğ ile yaptı ve Banu Ilıcalı adından bir kızı oldu. Ilıcalı'nın ikinci evliliği Zeynep Yılmaz'laydı ve Leyla ile Yasemin dünyaya geldi. Acun Ilıcalı son olarak 2017'de Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturduktan bir yıl sonra boşandı. İkilinin Melisa adında bir kızı var.

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor
Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz: bize ne 9 0 Yanıtla
  • Tarık yücel: Biri nafaka almanın peşinde, biri yaşına rağmen birşeyleri ispat etme peşinde... 3 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız: adam en azından evleniyor evlenmeden arsız arsız gezmiyor.bizede helal olsun demek düşer 0 0 Yanıtla

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