Adamın, karısını röportaj verdiği için kıskandığını öğrenen Müge Anlı'dan tepki: Yok devenin nalı - Son Dakika

Adamın, karısını röportaj verdiği için kıskandığını öğrenen Müge Anlı'dan tepki: Yok devenin nalı

Son Güncelleme: 18.09.2023 15:10

Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın sırf röportaj verdiği için eşi tarafından kıskanıldığını duyan Müge Anlı, ''Yok devenin nalı'' diyerek tepki gösterdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran acılı anne ve baba, 35 yaşındaki 3 çocuk annesi kızları Bedriye Kılıç'ın 6 Temmuz'da Konya'da kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Ortadan kaybolan kadının bir haberle ilgili röportaj verdiği için eşi tarafından kıskanıldığını duyunca sessiz kalamadı.

"YOK DEVENİN NALI"

Kılıç'ın sırf röportaj verdiği için kıskanılmasına sinirlenen Anlı "Hanımefendi orada kiraz topluyor. Yapılan haberi de izledim. Onda da hiçbir şey yok. Bir muhabir gidiyor, orada gayet güzel haberini yapıyor. Kocası bunun üzerine 'Orada niye görücüye çıktın?' diye kıskanıyor. Artık yani 'Yok devenin nalı!' diyeceğim. Kusura bakmayın bu kaba tabire ama artık o kadar da değil. Havalıymış. Nesi havalı bu kadının Allah aşkına? Ne olacak sanki? Bir de havalı olsun. Herkes mutlu olsun, neşeli olsun, konuşkan olsun" dedi.

Adamın, karısını neden kıskandığını öğrenen Müge Anlı sessiz kalamadı: Yok devenin nalı

KISKANÇ EŞE SERT TEPKİ: SEN KİMSİN Kİ?

Kıskançlık olayı karşısında şaşkına dönen Anlı, Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfun Bey'e neden kıskançlık krizine girdiğini sordu. Tayfun Bey'den "Uyarmayalım mı?" cevabını alan ünlü isim, "Uyarma artık. Sen kimsin ki? Uyarıcıbaşı mısın? Nesin? Sen kendini uyarsaydın. Kadını dövmüşsün, sövmüşsün. Ceza bile almışsın. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Kıskanacak ne var? Ne yaptın, kadını neden kıskandın?"

"SENİNLE RÖPORTAJ YAPMADILAR DİYE KISKANDIN MI?"

Tayfur Bey de diğer kadınların kameraya çıkmazken kendi karısının kameraya çıkmasına anlam veremediğini belirtti. Tayfur Bey'in tepkilerine sinirlenen Anlı, "Seninle röportaj yapmadılar diye kıskandın demek ki" diyerek tepki gösterdi.

Adamın, karısını neden kıskandığını öğrenen Müge Anlı sessiz kalamadı: Yok devenin nalı

KAYINPEDER: GELİNİM BİRAZ DANGALAKTI

Programa telefonla bağlanan kayıp kadının kayınpederi ise "Gelinim biraz dangalaktı, 'Buralardan çekip gideceğim. Beni polis bile bulamayacak. Başımı dinleyeceğim' dedi" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Adamın, karısını röportaj verdiği için kıskandığını öğrenen Müge Anlı'dan tepki: Yok devenin nalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adamın, karısını röportaj verdiği için kıskandığını öğrenen Müge Anlı'dan tepki: Yok devenin nalı - Son Dakika
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