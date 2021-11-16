Amerikalı şarkıcı Adele, geçtiğimiz pazar günü CBS televizyonda Oprah Winfrey tarafından hazırlanıp sunulan One Night Only programına konuk oldu. Programda röportajın yanı sıra kısa bir konser veren Adele'i 9,9 milyon kişi izledi. Adele geçen sene 9.85 milyon kişi tarafından izlenen Oscar Akademi ödül törenlerinin izlenme sayısını geride bırakarak rekor kırdı.
Adele, Ayrıca Amerika'da aynı saatlerde yayınlanan futbol ve magazin programlarını da geride bıraktı. Bazı izleyiciler programın çok donuk olduğunu iddia etmelerine rağmen, program genel olarak olumlu tepkiler topladı.
İngiliz Daily Mirorr gazetesinde yer alan habere göre, Adele, başarısıyla kanala da adeta servet kazandırdı. CBS televizyonunun o gece izlenmelerden 100 milyon dolar kazandığı ileri sürüldü.
Oprah Winfrey ile uzun ve özel bir söyleşi yapan Adale, programda çocukluğundan boşanmaya, müziğinden oğluna bir çok konuda şarkıları kadar açıklıkla konuştu. Boşanma sonrasında "dehşet verici panik ataklar" yaşadığını söyleyen Adele, bunun kendisini sıkı bir egzersiz düzeni uygulamaya yönelttiğini ve bu yolla 2 yılda yaklaşık 50 kilo verdiğini söyledi.
Son Dakika › Magazin › Adele, Oscar törenini bile geçti! Konser verdiği anlar 10 milyon kişi tarafından canlı izlendi - Son Dakika Magazin