Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş

25.09.2022 09:59

Oyuncu Kubilay Aka, YouTube kanalında paylaştığı makyaj videolarıyla şöhret olan Danla Bilic ile el ele Berkay Şahin'in konserine geldi. İkilinin konser boyunca samimi anları bir izleyicinin kamerasına takıldı.

Çukur, Aşk 101, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Kubilay Aka özel hayatı da kariyeri kadar hareketli. Geçtiğimiz günlerde müstehcen fotoğraflarını sızdırılacağı iddiası yüzünden 40 bin doları dolandırıcılara kaptırdığı öne sürülmüştü.

KONSER BOYUNCA DANS ETTİLER

Son dönemde birçok ünlü kadınla görüntülenen ancak sonrasında hayatına yalnız devam den yakışıklı oyuncu, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le Berkay Şahin konserine geldi. İkili gece boyunca sarmaş dolaş dans etti. Çiçeği burnunda aşıklardan Danla Bilic, gece sonunda Aka'yla bir de poz paylaştı.

Sürpriz aşk! Kubilay Aka ve Danla Biliç'in samimi dansları olay yarattı
Sürpriz aşk! Kubilay Aka ve Danla Biliç'in samimi dansları olay yarattı
YORUMLAR
500

Danla Bilic, Kubilay Aka, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş - Son Dakika


Son Dakika
10:18 Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi
10:03 Adana'da taksiciler elektrikli bisikleti süren genç adamı hunharca darp etti
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
09:59 Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş
09:36 İstanbul'da iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında kan döküldü! Satırla yaralananlar var
09:34 SGK'dan sözleşmeli personel ilanı! İşte başvuru tarihi ve alım sayısı
09:12 Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu
08:41 Putin'e çalışan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov kısmi seferberliğe karşı sokağa inen vatandaşlarını tehdit etti
08:17 Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 bebek öldü, çok sayıda yaralı var
09:11 Yerli otomobil için seri üretim vakti: Allah nasip ederse 29 Ekim'de hep beraber TOGG fabrikasını açıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 10:38:38. #1.11#
SON DAKİKA: Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement