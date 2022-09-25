Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş

Çukur, Aşk 101, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Kubilay Aka özel hayatı da kariyeri kadar hareketli. Geçtiğimiz günlerde müstehcen fotoğraflarını sızdırılacağı iddiası yüzünden 40 bin doları dolandırıcılara kaptırdığı öne sürülmüştü.

KONSER BOYUNCA DANS ETTİLER

Son dönemde birçok ünlü kadınla görüntülenen ancak sonrasında hayatına yalnız devam den yakışıklı oyuncu, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le Berkay Şahin konserine geldi. İkili gece boyunca sarmaş dolaş dans etti. Çiçeği burnunda aşıklardan Danla Bilic, gece sonunda Aka'yla bir de poz paylaştı.