Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu

Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu
07.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk televizyonlarının tanınan yüzlerinden Didem Erol, uzun yıllar önce Amerika'ya yerleşmiş ve adını Serah Henesey olarak değiştirmişti. Oyunculuğu bırakarak bambaşka bir hayat kuran Erol, 49 yaşında ikinci kez anne olduğunu sosyal medyada paylaştığı aile fotoğrafıyla duyurdu.

"Emret Komutanım", "Omuz Omuza", "Arka Sokaklar" ve "Avrupa Yakası" gibi popüler yapımlarda izleyici karşısına çıkan Didem Erol, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Türkiye'de oyunculuk kariyerine başlayan ve birçok dizi ve film projesinde yer alan Erol, yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

Zaman içinde yalnızca ülkesini değil, adını da değiştiren Erol, "Serah Henesey" ismini kullanmaya başladı. 2017 yılında Los Angeles'ta televizyon sunuculuğu yapmaya başlayan oyuncu, 2020'de müzik prodüktörü ve aynı zamanda inşaat sektöründe faaliyet gösteren Nathan Cowles ile evlendi.

49 YAŞINDA İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

    2023 yılında, 47 yaşındayken Ava Rose adını verdiği ilk kızını dünyaya getiren Serah Henesey (Didem Erol), şimdi ise 49 yaşında ikinci kez anne olduğunu duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaştığı aile fotoğrafıyla bu müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

    Adını değiştirip sessizliğe bürünmüştü, 49 yaşında ikinci kez anne oldu

    Sosyal Medya, Didem Erol, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Medya, Aile, Son Dakika

    Son Dakika Magazin Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (1)

    • Nedim Biçeryen:
      sekülerizm böyle birşey işin içine para kaliteli yaşam girince dinin hiçbir önemi yok baksana ismi hristiyan ismi 0 0 Yanıtla
      • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
    Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
    Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
    Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
    Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
    Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
    Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
    Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
    Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
    Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
    Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı

    11:32
    İsrail destekli Dürziler, Süveyda’da yerel yönetim ilan etti
    İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti
    11:05
    Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
    Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
    10:56
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine özel mektup
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup
    10:26
    Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
    Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
    09:31
    Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
    Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
    15:17
    Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi
    Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
    15:06
    ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
    ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
    15:00
    Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
    Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
    14:53
    Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
    Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
    14:44
    Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
    Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
    14:32
    Mustafa Şentop’tan Makedonya’daki üniversite iddialarına sert yanıt
    Mustafa Şentop'tan Makedonya'daki üniversite iddialarına sert yanıt
    14:32
    Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
    Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
    14:27
    Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
    Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 11:49:58. #7.13#
    SON DAKİKA: Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.