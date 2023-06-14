Partneri Mert Ramazan Demir ile ilgili eşcinsellik sorusunu duyan Afra Saraçoğlu, röportajı yarıda kesti

ELLE Style Awards ödülleri dün akşam İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dokuzuncu kez sahiplerini buldu. Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu da gecede "Yılın Televizyon Yıldızı" ödülünü aldı. Tören sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le ilgili soru karşısında ne yapacağını bilemedi.

EŞCİNSELLİK SORUSUNU DUYUNCA RÖPORTAJI BİTİRDİ

Ödül aldığı için mutluluğunu dile getiren Saraçoğlu, projelerin bitirdiğini ve yaz sezonu için hazır olduğunu söyledi. Basın mensuplarının "Mert beyi yanınızda göremedik normalde beraber çıkıyorsunuz" demesi üzerine şaşıran güzel oyuncu "Normalde beraber çıkmıyoruz. Yok ben kendim geldim" dedi. Oyuncunun bir muhabirin "Mert bey için eşcinsel diyorlar" sözleri karşısında ne yapacağını bilemeyen oyuncu, "Çok teşekkür ederim" diyerek röportajı bitirdi.