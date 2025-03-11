Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun kalbini Şeyma Subaşı'nın eski eşi Muhammed Alsaloussi'ye kaptırdığı iddia edildi. Söylenene göre ikili Yunanistan'da sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.

Moda haftası dönüşü havaalanında görüntülenen güzel oyuncuya bu iddialar soruldu. Güzel oyuncu hakkında çıkan bu haberler sorulunca kusma hareketi yaptı. O ama ilişkin görüntü kısa sürede gündem oldu.