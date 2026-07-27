Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor'da gecenin karanlığında karşı kampa yüzerek Sercan Yıldırım'ın yanına gitmesiyle yarışma tarihinin en büyük krizlerinden birine imza atan Beyza Gemici, Sercan Yıldırım ile aynı etkinlikte görüntülendi. İkilinin aynı etkinlikte boy göstermesi haklarındaki aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi.

Survivor 2026 sezonunda Gönüllüler takımında mücadele eden Beyza Gemici'nin, Sercan Yıldırım ile görüşmek için gece yarısı denizden yüzerek karşı takımın kamp alanına geçmesi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Olayın ardından aralarında çıkan aşk iddialarını kesin bir dille yalanlayan ikili, yarışmanın finalinin ardından ilk kez aynı organizasyonda bir araya gelerek dikkatleri üzerine çekti.

AĞAÇ ALTINDA SERCAN'LA BASILMIŞTI

Ada şartlarında kuralları ihlal eden bu gizli buluşmayı öğrenen Acun Ilıcalı, konseyde Beyza Gemici'ye oldukça sert sözlerle yüklenmişti. Ilıcalı'nın o konseyde, "Seni ağaç altında Sercan ile buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun." demişti. Tüm bu yaşananlar ve suçlamalar karşısında Beyza Gemici ise kendini savunarak, "Günahımı alıyorsunuz" ifadeleriyle aşk iddialarını reddetmişti.

FİNAL SONRASI İLK KARE

Aşk dedikodularının odağında yer alan ve ada hayatı boyunca haklarındaki iddialarla sık sık gündeme gelen Sercan ve Beyza, Survivor finalinin ardından ilk kez aynı davette objektiflere yansıdı. İkilinin aynı etkinlikte boy göstermesi, kapanmış gibi görünen söylentileri yeniden magazin manşetlerine taşıdı.

İŞTE O KARE:

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf

Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Yüzerek bana gelse yarışmadan vazgeçerdim. Diskalifiye ederlerse etsinler canım. 4 0 Yanıtla
  • adem öztürk adem öztürk:
    Ahlak yerlerde geziyor. ve işin kötü yanı bunu sıradanlaştırıyorlar. ve daha kötüsü böylesi iğrenç durumları haber sayfasına koyuyorlar... 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Samsun’da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Edirne’de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı
Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu

10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
09:12
Çin’de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
08:37
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
08:31
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu Son restoranlar da satıldı
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 11:13:59. #7.13#
SON DAKİKA: Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.