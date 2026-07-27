Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf

Survivor 2026 sezonunda Gönüllüler takımında mücadele eden Beyza Gemici'nin, Sercan Yıldırım ile görüşmek için gece yarısı denizden yüzerek karşı takımın kamp alanına geçmesi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Olayın ardından aralarında çıkan aşk iddialarını kesin bir dille yalanlayan ikili, yarışmanın finalinin ardından ilk kez aynı organizasyonda bir araya gelerek dikkatleri üzerine çekti.

AĞAÇ ALTINDA SERCAN'LA BASILMIŞTI

Ada şartlarında kuralları ihlal eden bu gizli buluşmayı öğrenen Acun Ilıcalı, konseyde Beyza Gemici'ye oldukça sert sözlerle yüklenmişti. Ilıcalı'nın o konseyde, "Seni ağaç altında Sercan ile buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun." demişti. Tüm bu yaşananlar ve suçlamalar karşısında Beyza Gemici ise kendini savunarak, "Günahımı alıyorsunuz" ifadeleriyle aşk iddialarını reddetmişti.

FİNAL SONRASI İLK KARE

Aşk dedikodularının odağında yer alan ve ada hayatı boyunca haklarındaki iddialarla sık sık gündeme gelen Sercan ve Beyza, Survivor finalinin ardından ilk kez aynı davette objektiflere yansıdı. İkilinin aynı etkinlikte boy göstermesi, kapanmış gibi görünen söylentileri yeniden magazin manşetlerine taşıdı.

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