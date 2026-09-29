Ağladığını sanıp yanına koştu... Ünlü oyuncu telefon ekranını görünce neye uğradığını şaşırdı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağladığını sanıp yanına koştu... Ünlü oyuncu telefon ekranını görünce neye uğradığını şaşırdı!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tom Cruise, moralini bozuk sandığı genç kadına teselli etti. Kadının sadece telefonunda olumsuz haberleri okuduğunu fark eden Cruise, onunla konuşarak gününü güzelleştirdi. O anı TikTok'ta paylaşan genç kadın, Cruise'un mütevazi ve yardımseverliğini övdü.

Hollywood’un en mütevazı ve yardımsever isimlerinden biri olarak tanınan dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, sosyal medyada viral olan yeni bir görüntüyle bu itibarını bir kez daha pekiştirdi. 

64 yaşındaki süper starın, son derece üzgün olduğunu düşündüğü bir kadının yanına giderek durumunu kontrol ettiği, ancak kadının yalnızca telefonunda olumsuz haberleri okuduğunu (doomscrolling) fark ettiği anlar büyük ilgi gördü.

Söz konusu görüntüler, Klementina isimli bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı. İş yerindeki mola odasına ait güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlayan genç kadının, sırtı açık kapıya dönük şekilde oturduğu görüldü. 

Videonun tam olarak nerede çekildiği belirtilmezken, odanın önünden geçen Tom Cruise’un içeriye göz attığı anlar kameraya yansıdı.

Klementina’nın sandalyede öne doğru eğilmiş halsiz duruşunu gören yardımsever aktör, genç kadının moralsiz ve üzgün olduğunu varsayarak onu teselli etmek için harekete geçti. 

Cruise’un kadının yanına çökerek onunla konuştuğu, Klementina’nın ise kendisiyle ilgilenen kişinin dünyaca ünlü aktör olduğunu sonradan fark ettiği görüldü. 

Şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadının iyi olduğunu belirtmesi üzerine ikili yumruk tokuşturdu ve Cruise odadan ayrıldı.

Yaşadığı o özel anları TikTok hesabından paylaşan heyecanlı çalışan, videonun üzerine “İş yerinde olumsuz haberler arasında kaybolmuşken Tom Cruise’un gününüzü güzelleştirdiği o an!” notunu düştü. 

Genç kadın, Cruise’un kendisini perişan halde sandığı için durumunun iyi olup olmadığını kontrol etmek istediğini açıkladı. 

Kendisiyle ilgilenen kişinin Top Gun yıldızı olduğunu gördüğünde şaşkınlıktan konuşmakta güçlük çektiğini belirten Klementina, aktör daha sonra yeniden oradan geçerken birlikte fotoğraf çektirmeyi başardığını ekledi.

Tom Cruise’un yeni filmi Digger’ın tanıtım turunda olması nedeniyle bazı çevreler bu olayın bir halkla ilişkiler (PR) çalışması olduğunu iddia etti.

 Ancak, ünlü aktörün geçmişte de sık sık yaptığı karşılıksız iyiliklerle tanınması sebebiyle, eski rol arkadaşları ve hayranları sosyal medyada Cruise’a destek vererek iddiaları yalanladı.

Ağladığını sanıp yanına koştu... Ünlü oyuncu telefon ekranını görünce neye uğradığını şaşırdı!
Ağladığını sanıp yanına koştu... Ünlü oyuncu telefon ekranını görünce neye uğradığını şaşırdı!
Ağladığını sanıp yanına koştu... Ünlü oyuncu telefon ekranını görünce neye uğradığını şaşırdı!
Ağladığını sanıp yanına koştu... Ünlü oyuncu telefon ekranını görünce neye uğradığını şaşırdı!
Cep TelefonuTom CruiseMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık’a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Kocasını herkes tanıyor El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı
17:06
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
16:38
Turizm sektöründe fuhuş depremi Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
15:06
AK Parti’den gövde gösterisi 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
14:58
İki aile arasında taşlı sopalı kavga Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 18:00:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Ağladığını sanıp yanına koştu... Ünlü oyuncu telefon ekranını görünce neye uğradığını şaşırdı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei