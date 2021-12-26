Ahmet Özhan'tan ekonomiye ilişkin gündem olacak açıklamalar: Gerekirse bir ekmekten yarım ekmeğe düşüreceğiz

Hülya Avşar'ın ülkedeki ekonomik durum hakkında "Gerekirse simit yenecek" ifadelerinden sonra bir tartışmalı açıklama da ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Ahmet Özhan'dan geldi. Özhan, "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız" dedi.

"BU BİR BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİDİR"

Sabah gazetesine röportaj veren Özhan, ekonomik ve siyasi meseleler üzerine konuşurken muhalefete yüklenerek "Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir. Muhalifler bunu anlamak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE BİR EKMEKTEN YARIM EKMEĞE DÜŞÜRECEĞİZ"

"Yumuşak huylu bir adamımdır" diyen Özhan açıklamalarının devamında "Ama biri dinime, milletime, devletime laf söylerse ağzını yırtarım" ifadesini kullananan Ahmet Özhan "Varsın bu yolda öleyim, umurumda değil. Hiçbir zaman kendi çıkarlarım uğruna helvaya halva demedim. Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız. Bakın Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi. Muhalifler bunu anlamak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.