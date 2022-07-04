Ahu Tuğba'dan Meriç Erkan'a sert sözler: Benim sayemde para kazandı, hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum - Son Dakika
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Ahu Tuğba'dan Meriç Erkan'a sert sözler: Benim sayemde para kazandı, hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum

04.07.2022 14:57

Bir dönem izdivaç programlarıyla adından söz ettiren Meriç Erkan, Ahu Tuğba hakkında yaptığı, "Ahu'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" açıklamasıyla gündeme geldi. Erkan'ın reklam peşinde olduğunu söyleyen Ahu Tuğba ise, "İbadetine devam etsin. Benim sayemde para kazandı, ben hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum" dedi.

Katıldığı izdivaç programlarıyla bir döneme damga vuran Meriç Erkan, dine yönelerek hem kıyafetlerini hem de adını değiştirdi. Meriç olan adını Mahmut olarak değiştiren Meriç Erkan, son katıldığı programda Ahu Tuğba hakkında konuşunca ünlü isimden tepki gecikmedi.

ERKAN: AHU TUĞBA'YA KARŞI BİR ŞEY YOKTU

Katarsis programına konuk olan Meriç Erkan, Ahu Tuğba hakkında "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" dedi.

Ahu Tuğba, 'Onunla olan her şey kurguydu' diyen Meriç Erkan'a öfke kustu: Hakkımı helal etmiyorum

AHU TUĞBA: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Meriç Erkan'ın sözlerine sinirlenen Ahu Tuğba ise Magazinsortie'ye yaptığı açıklamada "Ben bin kez söyledim zaten hiçbir şey olmadığını. Hâlâ reklam peşinde. Gitsin ibadetini yapsın, ne işi var gazetelerde? Benim bu şahısla aramda hiçbir şey olmamıştır. İlk sinema filmini de benle çekmiştir, yıllarca hiçbir şey olamamıştır. 1988 yılından TV programına kadar ne yapmış sinemada? Benim hatam bir açılışa gittik, orada gördüm. Bana 'Annem sana dua ediyor' dedi. Ben de Savaş Kalafat'a söyledim. Çünkü 'Ahu Tuğba'yı seviyorum' diyen TV'ye çıkıyordu o zamanlar... Ben aptal mıyım, hepsi kendi kendi reklamlarının peşindeydi. İbadetine devam etsin... Benim sayemde para kazandı, ben hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum" diyerek veryansın etti.

Ahu Tuğba, 'Onunla olan her şey kurguydu' diyen Meriç Erkan'a öfke kustu: Hakkımı helal etmiyorum
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Ahu Tuğba: Meriç Erkan'a Hakkımı Helal Etmiyorum Ahu Tuğba: Meriç Erkan'a Hakkımı Helal Etmiyorum

Ahu Tuğba, Meriç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahu Tuğba'dan Meriç Erkan'a sert sözler: Benim sayemde para kazandı, hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahu Tuğba'dan Meriç Erkan'a sert sözler: Benim sayemde para kazandı, hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum - Son Dakika
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