Aile'de "Gelin maaşı" ödemesi sosyal medyanın diline düştü! Yorumlar ardı ardına geldi

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer'in paylaştığı Aile dizisi her bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde ise Devin'e yatırılan gelin maaşı gündem oldu.

GELİNİNE MAAŞ YATIRDI

Nur Sürer'in hayat verdiği Hülya karakteri gelini Devin'e 189 bin TL maaş yatırdı. Hülya açıklama kısmına ise "Gelin maaşı" yazdı. Dizideki sahne kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Hesaplarından sahneyi paylaşan erkek izleyiciler "Damat maaşı yok mu?" derken kadın seyirciler de "Benim maaşım henüz yatmadı, kiminle görüşebilirim" diyerek paylaşımlar yaptı.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...