Aile'de "Gelin maaşı" ödemesi sosyal medyanın diline düştü! Yorumlar ardı ardına geldi - Son Dakika
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Aile'de "Gelin maaşı" ödemesi sosyal medyanın diline düştü! Yorumlar ardı ardına geldi

12.04.2023 09:34

Aile dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Devin karakterine 189 bin TL "gelin maaşı" yatırıldığı görüldü. Dizideki gelin maaşı sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı birçok kullanıcı "Benim maaşım henüz yatmadı, kiminle görüşebilirim" diyerek alaycı bir dille sahneyi eleştirdi.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer'in paylaştığı Aile dizisi her bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde ise Devin'e yatırılan gelin maaşı gündem oldu.

GELİNİNE MAAŞ YATIRDI

Nur Sürer'in hayat verdiği Hülya karakteri gelini Devin'e 189 bin TL maaş yatırdı. Hülya açıklama kısmına ise "Gelin maaşı" yazdı. Dizideki sahne kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Hesaplarından sahneyi paylaşan erkek izleyiciler "Damat maaşı yok mu?" derken kadın seyirciler de "Benim maaşım henüz yatmadı, kiminle görüşebilirim" diyerek paylaşımlar yaptı.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...

YORUMLAR
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Aile dizisindeki 'Gelin maaşı' alay konusu oldu! Paylaşımlar peş peşe geldi Aile dizisindeki 'Gelin maaşı' alay konusu oldu! Paylaşımlar peş peşe geldi Aile 7. Bölüm Fragman Aile 7. Bölüm Fragman

Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Aile, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aile'de 'Gelin maaşı' ödemesi sosyal medyanın diline düştü! Yorumlar ardı ardına geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile'de "Gelin maaşı" ödemesi sosyal medyanın diline düştü! Yorumlar ardı ardına geldi - Son Dakika
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