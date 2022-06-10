Ailenin itirazı mahkeme tarafından kabul edilmedi! Neşet Ertaş'ın filmi çekilecek - Son Dakika
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Ailenin itirazı mahkeme tarafından kabul edilmedi! Neşet Ertaş'ın filmi çekilecek

10.06.2022 15:30

Usta ozan Neşet Ertaş'ın hayatının anlatılacağı 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin çekilmesine itiraz etmişti. Mahkemeye taşınan olayda karar açıklandı, filmin çekilmesinde bir engel olmadığına hükmedildi.

Hayatı boyunca 400 plak ve birçok kasete imza atan ve 'garip' mahlasıyla birçok şiir yazan usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını beyaz perdeye taşınmak istedi. Ancak Ertaş'ın ailesi, babalarının film yapılmaması konusunda vasiyeti olduğu gerekçesi ile konuyu mahkemeye taşımıştı.

MAHKEME AİLENİN İTİRAZINI REDDETTİ

Medya Ankara'da yer alan habere göre; mahkeme, 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş'ın hem özel hem de kariyer hayatına dair bilinmeyenlerinin anlatılacağı filmle ilgili kararını verdi. Mahkeme, filmin çekimlerine yapılan itirazı reddederek filmin çekilebileceğine hükmetti.

Mahkeme, ailenin itirazını reddederek Neşet Ertaş'ın filminin çekilmesine karar verdi

FİLMİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Abdal geleneğinin de aktarılacağı filmde, senaryo Fulya Özcan ve Mert Dikmen'e ait olacak. Bu sene ekim ayında vizyona girmesi planlanan filmde Ertaş'ın gençliğini Bektaş Dolu, ilerleyen yaşlarını ise Ramazan Bağgül oynayacak. Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan, 'Garip Bülbül, Neşet Ertaş'ın çekimleri başladı.

Mahkeme, ailenin itirazını reddederek Neşet Ertaş'ın filminin çekilmesine karar verdi
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Kaynak: Diğer

Neşet Ertaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ailenin itirazı mahkeme tarafından kabul edilmedi! Neşet Ertaş'ın filmi çekilecek - Son Dakika

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