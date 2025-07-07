Başarılı oyuncu Akasya Asıltürkmen, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu Haber Bahane programına katılarak sorularını yanıtladı. Küçük yaşta yaşadığı zorlukları, babasının yasa dışı işleri nedeniyle yaşadığı travmaları ve boşanma sürecinde yaşadıklarını içtenlikle paylaşan Asıltürkmen, izleyicilere hayatına dair çarpıcı detaylar sundu.
Akasya Asıltürkmen, annesi ve babasının ayrılığıyla büyüdüğünü belirterek, "Çok babalı bir aile görmedim" dedi. Babasının yasa dışı işlere bulaştığını ve uzun süre hapis yattığını söyleyen oyuncu, "Babam vefat edince rahatladım" diyerek içini döktü. Abisinin, babasının öldüğünü sanarak Edirne'ye gittiğini ama aslında yaşadığını öğrendiğini de anlattı.
Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Asıltürkmen, eski eşiyle internet üzerinden tanıştığını ve 38 yaşında evlendiğini belirtti. Evliliklerinin uzun sürmediğini ifade eden oyuncu, "Ben mağdur değildim, mağdur etmemek için ayrıldım" dedi. Kızını hiçbir erkek arkadaşıyla tanıştırmadığını da vurguladı.
Ruhsal derinliklerine dair de çarpıcı sözler sarf eden Asıltürkmen, "Ben karanlık yerdeki canavarlarımı çıkardım, hiç hoş değildi ama onlar çıkınca puzzle tamamlandı" dedi. "Ben de öldürme ve dürüst olma potansiyeli var" sözleriyle iç dünyasına dair cesur bir yüzleşme yapan oyuncu, "Bir önceki hayatımda muhtemelen katildim" ifadesiyle şaşırttı.
Son Dakika › Magazin › Akasya Asıltürkmen: Mağdur olmadım, mağdur etmemek için boşandım - Son Dakika
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