Alaçatı'da sahne alan Mahsun Kırmızıgül ve Züleyha Ortak, hayranlarını "Kara Üzüm Habbesi"yle coşturdu - Son Dakika
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Alaçatı'da sahne alan Mahsun Kırmızıgül ve Züleyha Ortak, hayranlarını "Kara Üzüm Habbesi"yle coşturdu

31.07.2022 11:46

Alaçatı Cahide'de sahne alan Mahsun Kırmızıgül, "Kara Üzüm Habbesi" türküsünü halk müziği sanatçısı Züleyha Ortak ile beraber söyleyerek konuklarına keyifli dakikalar yaşattı. İkilinin şarkının Kürtçe bölümünü birlikte seslendirmeleri de dikkat çekti.

16 yıl sonra sahnelere dönen Mahsun Kırmızgül Cahide Alaçatı'da Gazino Geceleri programında izleyicileri mest etti.

SAHNESİNE DAVET ETTİ

Mahsun Kırmızıgül sahnesine sanatçı arkadaşı yorumcu ve TV programcısı Züleyha Ortak'ı davet etti. "Şu Metris'in Önü" türküsünü yorumlayan Ortak, ardında Mahsun Kırmızıgül ile "Kara Üzüm Habbesi"ni yorumladı. Eserin Kürtçe bölümünü de birlikte okudular.

Mahsun Kırmızıgül ve Züleyha Ortak 'Kara Üzüm Habbesi' düetiyle coşturdu

ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?

Züleyha Ortak, 1987'de İstanbul'da doğdu. Marmara U¨niversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde okuduğu yarı zamanlı konservatuarda müzik eğitimi alan Ortak, kariyerine halk müziği solisti olarak başladı. Züleyha Ortak eğitimi sırasında ilk ustası Zülfü Livaneli'nin yanında asistanlık yapmaya başladı.

Mahsun Kırmızıgül ve Züleyha Ortak 'Kara Üzüm Habbesi' düetiyle coşturdu

Asistanlığı sırasında yanında birkaç türkü söylediği Livaneli, Ortak'ın müziğe olan ilgisini ve sesindeki farklı tonu keşfetti. Livaneli Ortak'a Cemil Topuzlu sahnesinde kendisine yer verdi. Performanslarıyla çok sevilen ünlü şarkıcı profesyonel müzik hayatına başladı. Öte yandan Ortak, Zülfü Livaneli'nin "Bir Ey Özgürlük" eserini Kürtçeye çevirip seslendirmişti.

Mahsun Kırmızıgül ve Züleyha Ortak 'Kara Üzüm Habbesi' düetiyle coşturdu

2015 Eylül döneminde Türkiye' nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan ve TRT1 ekranlarında yayınlanan "İyi Fikir" programını sunan Züleyha Ortak; Göksel Baktagir yönetmenliğindeki '7 Cihan Kadınları' adlı etnik müzik grubunun da bir üyesi olarak hem grubuyla, hem de solo olarak çeşitli festivaller ve kültür sanat organizasyonlarında konserler vermeye devam ediyor.

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Mahsun Kırmızıgül, Züleyha Ortak, Alaçatı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alaçatı'da sahne alan Mahsun Kırmızıgül ve Züleyha Ortak, hayranlarını 'Kara Üzüm Habbesi'yle coşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alaçatı'da sahne alan Mahsun Kırmızıgül ve Züleyha Ortak, hayranlarını "Kara Üzüm Habbesi"yle coşturdu - Son Dakika
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