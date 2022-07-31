Şarkıcı İrem Derici: Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor - Son Dakika
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Şarkıcı İrem Derici: Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor

31.07.2022 15:06

Şarkıcı İrem Derici, Alaçatı'da bir mekanda sahne alan meslektaşı Hande Yener hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor" dedi

Hande Yener, Alaçatı'nın gözde mekanlarından birinde happy hour konseri verdi. İzdiham yaşanan mekanda daha önce de sahne alan Hande Yener, konserde giydiği kostümle dikkat çekti. Yener'e DJ kabininde oğlu Çağın Kulaçoğlu eşlik etti. Dolup taşan mekanda Yener, sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konseri dinlemeye gelenler eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"GÖRÜNCE ELİM AYAĞIM BİRBİRİNE DOLANIYOR"

Daha önce The Beach Alaçatı'da sahne alan bir diğer ünlü popçu İrem Derici de sosyal medya hesabından yaptığı renkli paylaşımla Hande Yener'e övgü dolu sözler söyledi. Derici, Hande Yener'in afişinin önünde çektiği videoda, "Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor. Bugün de The Beach'te sahne alıyormuş. The Beach Alaçatı konserleri çok güzel geçiyor" dedi.

İrem Derici'den meslektaşı Hande Yener'e övgü: Onu görünce elim ayağım birbirine dolanıyor
İrem Derici'den meslektaşı Hande Yener'e övgü: Onu görünce elim ayağım birbirine dolanıyor
İrem Derici'den meslektaşı Hande Yener'e övgü: Onu görünce elim ayağım birbirine dolanıyor
İrem Derici'den meslektaşı Hande Yener'e övgü: Onu görünce elim ayağım birbirine dolanıyor
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Kaynak: Snob Magazin

Hande Yener, İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı İrem Derici: Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı İrem Derici: Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor - Son Dakika
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