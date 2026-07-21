Alanda neden az kişi vardı? İşte olay yaratan konserin perde arkası - Son Dakika
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Alanda neden az kişi vardı? İşte olay yaratan konserin perde arkası

21.07.2026 11:41
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Malatya’da düzenlenen 28. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali’nde sahne alan Elif Buse Doğan, karşısında beklediği kalabalığı göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada "ilgi görmedi" yorumlarına neden olan görüntülerin ardındaki gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Binlerce vatandaşın su, parfüm ve çakmak gibi eşyalar yüzünden uygulanan aşırı güvenlik önlemleri nedeniyle alana alınmadığı, konseri bariylerlerin arkasından izlemek zorunda kaldığı öğrenildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali'nin açılış gününde sahne alan ünlü sanatçı Elif Buse Doğan, meydandaki boşluğu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntülerin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Konserdeki boşluğun sebebi seyirci ilgisizliği değil, uygulanan aşırı güvenlik tedbirleri ve organizasyon aksaklığı oldu.

Alanda neden az kişi vardı? İşte olay yaratan konserin perde arkası

KALABALIK TEL ÖRGÜLERİN ARKASINDA YIĞILDI

Kayısı Festivali'nin açılış konserinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Elif Buse Doğan, karşısında beklediği coşkulu kalabalığı bulamayınca kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada "konsere katılım olmadı" şeklinde yorumlanan ve hızla yayılan görüntülerin perde arkasından ise ciddi bir organizasyon krizinin çıktığı anlaşıldı. Güvenlik ekiplerinin uyguladığı sıkı denetimler nedeniyle binlerce vatandaşın konser alanına giriş yapamadığı öğrenildi. Alan içine alınmayan kalabalık, konseri bariyerlerin arkasından izlemek zorunda kaldı.

Alanda neden az kişi vardı? İşte olay yaratan konserin perde arkası

"PARFÜM VE SU ŞİŞESİ" ENGELİ KRİZE YOL AÇTI

Konser sonrası sosyal medyada duruma tepki gösteren Malatyalılar, alan kapılarında yaşanan krizin detaylarını paylaştı. Vatandaşlar; çakmak, su şişesi, parfüm ve makyaj malzemeleri gibi kişisel eşyaların dahi içeri alınmadığını, bu durumun girişlerde uzun kuyruklara ve aksamalara yol açtığını ifade etti. Sıkı güvenlik önlemleri ve bilet/giriş kontrolündeki aksaklıklar sebebiyle binlerce müzikseverin dışarıda kaldığı, Elif Buse Doğan’ın ise sahneden gördüğü manzara karşısında durumun farkında olmadan şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

Elif Buse Doğan, Malatya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alanda neden az kişi vardı? İşte olay yaratan konserin perde arkası - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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