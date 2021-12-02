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Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! - Son Dakika

Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!

02.12.2021 10:22

New ABD'de çekilen film esnasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili konuşan aktör Alec Baldwin, tetiği kendisinin çekmediğini söyledi. Yaşanan olaya inanmakta güçlük çektiğini söyleyen oyuncu, konuşurken hüngür hüngür ağladı.

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, Rust filminin çekiminde sahne gereği kullandığı silahtan çıkan gerçek mermi ile görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yönetmen Joel Souza'un da yaralanmasına neden oldu. 21 Ekim'de meydana gelen olaydan sonra gözlerden uzak yaşamaya başlayan oyuncu, ilk defa ABC televizyonuna röportaj vererek kazayla ilgili konuştu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

New Meksiko eyaletindeki çekimler sırasında yaşanan kazayla ilgili George Stephanopoulos'un sorularını cevaplarken gözyaşlarını tutamayan Baldwin, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" dedi. Bugün tamamı yayınlanacak röportajın tanıtım videosunda, gerçek bir merminin sette ve silahın içinde ne işi olduğunu bilmediğini ifade eden Baldwin, "Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Yaşananlar bana gerçek değilmiş gibi geliyor" diye konuştu.

SİLAHIN GÜVENLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU

Daha önce Amerikan basınına yansıyan haberlerde, aktör Baldwin'in ateşlediği silahın, çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti. Halls'ın, Baldwin'e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

Halyna Hutchins
Joel Souza

Alec Baldwin, Yönetmen, Silah, Rust, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! - Son Dakika Magazin


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