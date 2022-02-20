Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Londra'da yaşayan yakın arkadaşı Serel Yereli'yi ziyaret etti. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yereli'nin evinde temizlik de yapan Tilki, o anları hesabından paylaştı.
Serel Yereli, pencereden yorgan silkelediği sırada Aleyna Tilki'ye "Aferin kızıma. Göster İngiltere'ye yorgan nasıl temizlenir. Aferin koçum benim" dedi.
Tilki ve Serel Yereli daha sonra ise yatakta yorgunluk pozu verdi. İkilinin hayranları, paylaşımlara "Gelelim mi yardıma?" yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Magazin › Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika Magazin