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Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika

Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu

20.02.2022 19:58

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Londra'da yaşayan yakın arkadaşı Serel Yereli'yi ziyarete gittiğinde evini temizlemesine yardım etti. İkili daha sonra yatakta yorgunluk pozu verip sosyal medyada paylaştı. İkilinin makyajsız halleri dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Londra'da yaşayan yakın arkadaşı Serel Yereli'yi ziyaret etti. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yereli'nin evinde temizlik de yapan Tilki, o anları hesabından paylaştı.

"GÖSTER İNGİLTERE'YE YORGAN NASIL TEMİZLENİR"

Serel Yereli, pencereden yorgan silkelediği sırada Aleyna Tilki'ye "Aferin kızıma. Göster İngiltere'ye yorgan nasıl temizlenir. Aferin koçum benim" dedi.

Aleyna Tilki, Serel Yereli'nin evini temizledi! Yatakta yorgunluk pozları olay oldu

YATAKTA YORGUNLUK POZU

Tilki ve Serel Yereli daha sonra ise yatakta yorgunluk pozu verdi. İkilinin hayranları, paylaşımlara "Gelelim mi yardıma?" yorumlarında bulundu.

Aleyna Tilki, Serel Yereli'nin evini temizledi! Yatakta yorgunluk pozları olay oldu
Aleyna Tilki, Serel Yereli'nin evini temizledi! Yatakta yorgunluk pozları olay oldu
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Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçaklamıştı... 3'üncü kez tutuklandı Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçaklamıştı... 3'üncü kez tutuklandı Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı

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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika
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