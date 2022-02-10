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Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı

10.02.2022 12:20

Uludağ'da verdiği konserde kalça dansıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, bu seferde evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı. Yabancı arkadaşlarının da olduğu eğlenceli gecede Aleyna Tilki'nin evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek atması sosyal medyada gündem oldu.

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra danslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Uludağ konserinde kalça dansı yapan Tilki, dün akşam da bir dans performansı sergiledi.

DANSÖZLE KARŞILIKLI GÖBEK ATTI

Arkadaşlarıyla bir mekana yemek yemeğe giden Aleyna Tilki, kendilerine eşlik eden dansözün dansı karşısında sessiz kalamadı. Dansözle karşılıklı göbek atan Aleyna, kıvraklığıyla da dikkatleri üzerine çekti. O anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Tilki, "Oryantal perileri son hız devam" notunu yazdı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, dansözle karşılıklı göbek attı
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Aleyna Tilki, Üniversite, Uludağ, Dans, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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