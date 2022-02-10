Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra danslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Uludağ konserinde kalça dansı yapan Tilki, dün akşam da bir dans performansı sergiledi.

DANSÖZLE KARŞILIKLI GÖBEK ATTI

Arkadaşlarıyla bir mekana yemek yemeğe giden Aleyna Tilki, kendilerine eşlik eden dansözün dansı karşısında sessiz kalamadı. Dansözle karşılıklı göbek atan Aleyna, kıvraklığıyla da dikkatleri üzerine çekti. O anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Tilki, "Oryantal perileri son hız devam" notunu yazdı.