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Aleyna Tilki, kendi konserinde kalça dansı yaptı! - Son Dakika

Aleyna Tilki, kendi konserinde kalça dansı yaptı!

08.02.2022 14:39

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, dün akşam Uludağ'da hayranlarıyla buluştu. Tilki, binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı konserinde yaptığı kalça dansıyla gündeme bomba gibi düştü.

Uludağ'da gerçekleşen Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan ve Bitexen ana sponsorluğunda gerçekleşen Winterfest için yapılan anketlerde öğrencilerin sahnede görmeyi en çok istediği isim Aleyna Tilki olmuştu. Dün sahne alan Aleyna Tilki hayranlarına gecenin geç saatlerine kadar eğlence dolu anlar yaşattı. 25'inci kez düzenlenen Winterfest bu yılda Uludağ'da binlerce üniversiteli gencin katılımıyla gerçekleşti.

DANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Tüm biletleri günler öncesinden tükenen buna rağmen izdihamın yaşandığı konserinde Aleyna Tilki, inanılmaz bir performans sergileyerek kendisini dinleyenleri coşturdu. Sahnede dört dansçı eşlik ettiği Aleyna Tilki, fiziği ve danslarıyla göz kamaştırdı. Hatta genç şarkıcı bir ara yaptığı kalça dansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

"EĞLENMEYİ ÇOK ÖZLEDİM"

Öte yandan Aleyna Tilki Hayranlarına, "Bu gece çok eğleneceğiz. Ne kadar özledim bende eğlenmeyi gerçekten ya. Yeni yeni başladık sahnelere tadını çıkartalım bu gecenin. Arabesk var, pop var, rap var, yabancılar var o yüzden istek şarkı almıyorum" dedi.

Aleyna Tilki, kendi konserinde kalça dansı yaptı!
Aleyna Tilki, kendi konserinde kalça dansı yaptı!
Aleyna Tilki, kendi konserinde kalça dansı yaptı!
Aleyna Tilki, kendi konserinde kalça dansı yaptı!
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Aleyna Tilki, gençlik, Türkiye, Uludağ, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki, kendi konserinde kalça dansı yaptı! - Son Dakika Magazin


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