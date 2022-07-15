Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu

15.07.2022 14:02

Ünlü popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de şarkıcılığa adım attı. Bergen'in 'Seni Kalbimden Kovdum' şarkısını okuyan Öztel'in sesi dinleyicileri ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı sesini beğenmezken, bazı kullanıcılar da Öztel'e destek verdi.

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyordu. Kızının izinden giden Öztel, son olarak bir şarkı çıkardı.

BERGEN'İN ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Aleyna Tilki ve Ayça Tilki adındaki iki kız çocuğu annesi olan Havva Öztel, sosyal medya hesabından sık sık şarkı söylediği videoları yayınlayarak bu konudaki ilgisini gösteriyordu. Öztel bu sefer de Bergen'in "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkı çıkardı, dinleyiciler ikiye bölündü

DİNLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Kızlarının desteğiyle klip de çeken Öztel'in sesi dinleyicileri ikiye böldü. Bir kısım Öztel'in kızı Aleyna Tilki'ye rakip olduğunu söylerken bir kısım da sesini hiç beğenmediğini belirtti.

İşte Havva Öztel'in şarkısı için yapılan bazı yorumlar...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkı çıkardı, dinleyiciler ikiye bölündü
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Aleyna Tilki, Havva Öztel, Bergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu - Son Dakika


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