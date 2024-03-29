Adana Ceyhan Cumhuriyet Meydanı'nda 50 bin kişiye konser veren Aleyna Tilki orkestrasının bir anda "İyi ki doğdun Aleyna" şarkısına başlamasıyla şaşırdı.
Onlara seyirci de katılınca Aleyna Tilki yeni yaşını müthiş bir koro ile kutlamış oldu. "Unutulmaz bir an benim için" deyip mumları üfledikten sonra konserine devam etti ve dansçılarıyla müthiş bir şova imza attı.
Son Dakika › Magazin › Aleyna Tilki'ye 50 Bin Kişilik Konserde Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
Kavacık Görele Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ünlü isimler katıldı. Akın Petekkaya'nın cenaze namazı kılındıktan sonra Görele Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze alanında yaşanan bir olayda Saruhan Hünel, kalabalığın içindeki bir vatandaşa çarptı ve vatandaşın ayağı şişerek morardı. Hünel, kaza sonrası yaşanan gerginlik üzerine açıklama yaparak, hastaneye gitmeyi teklif ettiğini söyledi.
Kerem Bürsin, Mavi Mağara filmi çekimlerine çıkmadan önce koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunda pozitif çıkan oyuncu nedeniyle çekimler ileri bir tarihe ertelendi. Filmde Kerem Bürsin, Cem adlı askeri karakteri canlandıracak.
Survivor All Star'da yapılan performans eşleşmesinde Merve eleme potasından kurtuldu. Aleyna ve Berna arasındaki düelloda ise Berna galip geldi. Aleyna ve Aysu final etabına kaldı ve kıyasıya mücadele etti. Sonunda Aleyna, Aysu'yu 5-3'lük skorla yenerek kazanan oldu. Aysu ise veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı ve geçtiğimiz sene hayatını kaybeden arkadaşına ithaf etti.
Hüseyin, mahalle kahvesinde otururken seçimlerden sonra ne olacağının belli olmadığını söyleyen insanları izler. İsmail ve Yeter terapist Jale'nin ofisine giderek ilişkilerini düzeltmeye çalışırken İbrahim'in tartışmasıyla karşılaşırlar. Yönetmen İbrahim'in filminde oynayacak olan Burcu'nun sevgilisi Hüseyin, açık sözlülüğüyle diğer oyuncuları rahatsız eder. Mesut, zengin olma hayalleriyle iki kadınla buluşma ayarlar ancak planı istediği gibi gitmez. Çiçek'in sevgili seçimi televizyon programında değerlendirilir ve herkesi şaşırtır. Paşa, Jale'nin ailesiyle tanışırken yanlış telaffuzlarıyla Mesut'u sinirlendirir ve kafede karışıklık çıkar.
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, hayranıyla birlikte olabileceğini söyledi. Aşık olmanın birine hayranlık da içerdiğini belirten Kaya, karşılıklı etkileşim olduğunda birbirlerine hayran olduklarını ifade etti.
Tom Cruise'un sosyetik Rus sevgilisi Elsina Khayrova ile ilişkisi sona ermesine rağmen, eski eşi Dmitry Tsetkov'un verdiği röportajın ilişkiyi sonlandırdığı iddia ediliyor. Cruise'un ekibi röportajın yayılmasından rahatsızlık duyuyor ve Cruise'un çekimlerde olduğu için eski eşinin olumsuz açıklamalarıyla uğraşmak istemediğini belirtiyor. Khayrova'nın ilişkinin tekrar alevlenmesi konusunda umutlu olduğu söyleniyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi'nin ortak kullandığı kültür merkezi için "Rezalet" diyen Tamer Karadağlı'ya "Seçim telaşı sarmış, siyaset yapsın diye Antalya'ya göndermişler. Binanın bakım hizmetleri bakanlığa aittir" dedi. Tamer Karadağlı da Böcek'in sözlerini yalanladı.
Beria Özden'in uyarılarına rağmen Survivor All Star'da Aleyna ile yakınlığıyla adından söz ettiren eşi Yunus Emre'den boşanma kararı aldığı söylentisi gündeme geldi. Boşanma söylentisini yalanlayan Beria Özden, "Dedikodulara itibar etmeyin" dedi.
Pazar gününden beri yoğun bakımda tedavi edilen usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Sanatçının son durumu hakkında bilgi veren hastane başhekimi "Tedavilere olumlu yanıt veriyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor" dedi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız halini görünce "Belediye görmüyor mu? Rezalet" diyerek sitem etti. Karadağlı'nın şikayet ettiği bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait çıktı.
Son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, yayınladığı videoda "Sanatçı arkadaşlarımı menfaatlerini bir kenara bırakıp omurgalı olmaya davet ediyorum. Oyum Ekrem İmamoğlu'na. Rakibi yok, kazanacak" dedi.
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