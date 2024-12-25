Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener'le şarkı söyledi - Son Dakika
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Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener'le şarkı söyledi

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Koç grubunun düzenlediği yılbaşı etkinliğinde sahne alan şarkıcı Hande Yener ile birlikte şarkı söyledi.

25.12.2024 01:13
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara Dernekler Toplantısı'nda yılbaşı balosuna katıldı.

HANDE YENER'LE ŞARKI SÖYLEDİ

Etkinlikte sahne alan şarkıcı Hande Yener'e şarkı söylerken eşlik eden Koç'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

TARAFTARLARA YÖNELİK SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Dernek üyelerine hitaben bir konuşma yapan Ali Koç, sosyal medyada ve tribünlerde istifa isteyen Fenerbahçe taraftarlarını hedef aldı.

Koç "Sayın yönetici bunu diyor, SPK'ya bunu vermiş. 'Anlat bakayım' derler ama yaprak kımıldamıyor, yaprak. Ve bunun gibi 6-7 oyuncuları var. Biz bunun mücadelesini verirken sosyal medyadaki Fenerbahçe trolleri bizim içimizden geçiyor" sözlerini sarf ederken; sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener\'le şarkı söyledi

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Son Dakika Magazin Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener'le şarkı söyledi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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