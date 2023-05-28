Alican Yücesoy'dan Ali İhsan Yavuz'un sözlerine sert tepki: Sandık başındayım, sıkıyorsa gel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün sandık başında kimlerin görev alacağını anlattığı bir açıklama yaptı. Oyuncu Alican Yücesoy ise Yavuz'un sözlerine tepki gösterdi.

YAVUZ: OY VE ÖTESİ SANDIKTA BULUNMA HAKKINA SAHİP DEĞİL

Ali İhsan Yavuz, seçim öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her parti sandık başında gözlemci, müşahit olarak 1 kişiyi bulundurma hakkına sahiptir. Bu seçimlerde YSK'nın kararına bağlı olarak AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti müşahit bulunduracaktır. Diğer partiler de müşahit bulundurabilir, problem yok ama sayı çok fazla olursa içlerinden kura çekmek durumu söz konusu olabilir. Dört parti kurayla dahi olsa oradan uzaklaştırılamaz hiçbir şekilde. Partinin dışında adayların da gözlemcisi ve temsilcisi olabilir, itiraza yetkili kişiler olabilir. Bunlar da kabul. Sandık başında, baro başkanı, baro yönetim kurulu üyesi, Oy ve Ötesi heyetinden başkan veya üye, STK başkanı, partilerin il başkanı bulunma hakkına sahip değildir."

ALİCAN YÜCESOY'DAN SERT TEPKİ

Başarılı oyuncu Alican Yücesoy ise Yavuz'un sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi. Yücesoy paylaşımında "Sandık başındayım, sıkıyorsa gel de al" ifadelerini kullandı.