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Alişan Ameliyata Alındı, Sağlık Durumu İyi - Son Dakika
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Alişan Ameliyata Alındı, Sağlık Durumu İyi

Eskişehir konserine giderken karnının sağ tarafında gelişen yoğun ağrı şikayetiyle Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Alişan, hızlıca ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem, 47 yaşındaki sanatçının apandisit ameliyatı sonrası sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Alişan'ın eşi Buse Tektaş, operasyon sonrası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Alişan Ameliyata Alındı, Sağlık Durumu İyi
30.01.2024 - 00:11,
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Eskişehir konserine giderken karnının sağ tarafında gelişen yoğun ağrı şikayetiyle Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Alişan, hızlıca ameliyata alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem, 47 yaşıdnaki sanatçının apadisit ameliyatı sonrası sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"GENEL DURUMU İYİ"

Sanatçımız Alişan'ı akut apandisit tanısı ile saat 16: 00'da ameliyata aldık. Ameliyat başarılı geçti. Sayın Alişan'ın genel durumu iyi. Tüm sevenlerine ve Alişan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

AMELİYAT SONRASI İLK GÖRÜNTÜ

Alişan'ın eşi Buse Tektaş, şarkıcının operasyon sonrası görüntülerini "Maşallah" mesajıyla birlikte sosyal medya hesabından yayınladı.

Doktoru açıkladı Ameliyat olan Alişanın sağlık durumu

Kaynak: Magazinkolik
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