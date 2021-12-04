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Alişan-Buse Varol çiftinin boşanacakları söylentilerini güçlendiren fotoğraf! Herkes aynı ayrıntıyı yakaladı - Son Dakika

Alişan-Buse Varol çiftinin boşanacakları söylentilerini güçlendiren fotoğraf! Herkes aynı ayrıntıyı yakaladı

04.12.2021 23:00

Alişan ile Buse Varol çiftinin evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddialarını güçlendirecek bir gelişme yaşandı. Boşanacakları yönünde çıkan haberleri yalanlayan Buse Varol'un sosyal medyadan paylaştığı son fotoğrafta alyansının ve tektaşının olmaması dikkat çekti.

Oyuncu Buse Varol, ünlü şarkıcı Alişan ile Mayıs 2018 tarihinde dünyaevine girmişti. Evliliklerinden iki çocuğu olan çift; ilk çocukları Burak'ı 2019'da, ikinci bebekleri Eliz'i ise geçtiğimiz şubat ayında kucaklarına almıştı. Ancak son dönemde evliliklerinin üstünde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.

BUSE'NİN HAREKETİ İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Boşanacakları iddialarını jet hızıyla yalanlayan Buse Varol'un, Instagram'a son eklediği fotoğrafta alyansı ve tektaşı olmaması dikkat çekti. Varol'un parmağındaki bu eksiklik hayranlarının da dikkatinden kaçmadı. Varol'un, daha önce paylaştığı fotoğraflarında alyansının olduğu görülüyor.

Alişan-Buse Varol çiftiyle ilgili boşanacaklar söylentileri güçlendiren hareket! Herkes aynı detaya takıldı

BUSE VAROL AYRILIK HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI

Varol, ekim ayının sonunda çıkan ayrılık haberlerine, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak, "Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Birisi haber yapmış. Tıklansın diye, ilk Monaco'ya giderken böyle haber çıkmıştı. Alişan ile fotoğraf koymuyorum diye böyle haberler çıktı. Merve benim eltim. Ama kız kardeşim gibi. O eşini kaybetmişken ben Alişan ile el ele romantik pozlar koymak istemedim. Herkesi aydınlatayım hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var, iki küçük çocuğum var. Biz çok zor günler yaşıyoruz. Ona destek olup atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde insanların daha hassas olmasını istiyorum. Asla ayrılık yok" demişti.

Alişan-Buse Varol çiftiyle ilgili boşanacaklar söylentileri güçlendiren hareket! Herkes aynı detaya takıldı
Buse Varol'un önceki fotoğraflarında alyansını ve tektaşını taktığı görülüyor

"SOSYAL MEDYADA TEMİZLİK YAPTIM"

Sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını kaldıran Buse Varol, "3 senedir oyunculuğa ara verdim. Instagram'da doğum fotoğraflarım, aile fotoğraflarım öyle bir profilim vardı. Yeni bir dizi ile anlaştım. 'Zaten 3 sene ara vermişim, bari işe yönelik bir profilim olsun' dedim. Kendimce bir temizlik yaptım" açıklamasını yapmıştı.

Alişan-Buse Varol çiftiyle ilgili boşanacaklar söylentileri güçlendiren hareket! Herkes aynı detaya takıldı
Alişan-Buse Varol çiftiyle ilgili boşanacaklar söylentileri güçlendiren hareket! Herkes aynı detaya takıldı
Alişan-Buse Varol çiftinin boşanacakları söylentilerini güçlendiren fotoğraf! Herkes aynı ayrıntıyı yakaladı
Alişan-Buse Varol çiftinin boşanacakları söylentilerini güçlendiren fotoğraf! Herkes aynı ayrıntıyı yakaladı

Buse Varol, Instagram, Alişan, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan-Buse Varol çiftinin boşanacakları söylentilerini güçlendiren fotoğraf! Herkes aynı ayrıntıyı yakaladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Alişan-Buse Varol çiftinin boşanacakları söylentilerini güçlendiren fotoğraf! Herkes aynı ayrıntıyı yakaladı - Son Dakika
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