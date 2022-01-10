Eşi Buse Varol ile sık sık ayrılacağı dedikoduları ortaya çıkan ancak her seferinde bu iddiaları yalanlayan Alişan, Söylemez Olmaz programına telefonla bağlanarak çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Eşiyle arasının çok iyi olduğunu söyleyen Alişan'a Arto tarafından "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusu soruldu. Alişan ise yanıt olarak "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" ifadelerini kullandı.
Eşiyle arasında evlilik sözleşmesi olduğu iddialarını da cevaplayan Alişan, "Bizim evliliğimizde hiç böyle bir şey olmadı. 'Onun parası, benim param' lafı olmadı. Evlilik sözleşmemiz yok. Böyle bir şey olabilir mi ya! Çok saçma bir şey? Benim karımdan ya da karımın benden böyle bir beklentisi varsa böyle bir evliliğe zaten girmem." diye konuştu.
Son Dakika › Magazin › Alişan'dan eşi Buse Varol için çok konuşulacak itiraf geldi - Son Dakika Magazin