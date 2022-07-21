Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler: Allah o anda canımı alsın - Son Dakika
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Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler: Allah o anda canımı alsın

21.07.2022 08:33

Ünlü türkücü, sunucu ve dizi oyuncusu Alişan, Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmişti. Kardeşinin vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan Alişan, Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde hüzünlendiren bir paylaşım yaptı. Alişan, "Senin emanetlerine bir gün dahi öf dersem Allah o anda canımı alsın. Bizim sensiz tek bir saatimiz geçmiyor" sözlerini kaydetti.

Ünlü türkücü Alişan'ın menajerliğini yapan kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz sene 21 Temmuz'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaparak acısını bir kez daha gözler önüne serdi.

"BÖYLE BİR DÜNYA HAYAL ETMEMİŞTİM"

Selçuk Tektaş'ın eşi ve 2 çocuğuna kol kanat geren Alişan, "Artık 4 çocuğum var" diyerek yeğenlerinin yanında olacağını söyledi. Her fırsatta da yeğenleriyle görüntülenen türkücü, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kardeşinin ölüm yıl dönümü için paylaşım yaptı. Acısı dinmeyen Alişan, kardeşiyle fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Bir yıl geçti sensiz Selçuk... Tam 1 yıl 1 aydır sesini duyamıyorum ve bir daha asla duyamayacağım. Sadece 1 kere geldin rüyama ve kısacık konuştun gittin. Ben hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim. Sensiz hiçbir hayalim yoktu. Kaderimizin, alın yazımızın böyle olacağı ve seni çok erken kaybedeceğim aklımım ucundan geçmezdi. Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı.

"EMANETLERİNE ÖF DERSEM ALLAH CANIMI ALSIN"

"Senin emanetlerine bir gün dahi öf dersem Allah o anda canımı alsın. Bilmiyorum şu anda neredesin, bizi görüyor musun, izliyor musun ama bizim sensiz tek bir saatimiz geçmiyor. Her gittiğim yerde senden bahsedilince gururlandırmaya devam ediyorsun beni. Burak ve Eliz de her zaman senin gibi bir amcaları olduğu için gurur duyacak. İşimde, evimde, tatilde her yerde seninleyim. Bir gün buluşacağız ve sana kavuşacağım. Allah ne kadar ömür verir bana bilmiyorum ama sen rahat uyu ben nefes aldıkça hep yanlarındayım. Seni çok seviyorum.."

Alişan'ın paylaşımına Melek Baykal, Ece Erken, Çılgın Sedat, Şenay Düdek, Murat Kurşun ve Sevcan Orhan gibi birçok ünlü isimden yorum geldi.

Alişan'dan kardeşinin ölüm yıl dönümünde yürek yaka paylaşım: Sensiz 1 saatimiz geçmiyor
Alişan'dan kardeşinin ölüm yıl dönümünde yürek yaka paylaşım: Sensiz 1 saatimiz geçmiyor
Alişan'dan kardeşinin ölüm yıl dönümünde yürek yaka paylaşım: Sensiz 1 saatimiz geçmiyor
Alişan'dan kardeşinin ölüm yıl dönümünde yürek yaka paylaşım: Sensiz 1 saatimiz geçmiyor
Alişan'dan kardeşinin ölüm yıl dönümünde yürek yaka paylaşım: Sensiz 1 saatimiz geçmiyor
Alişan'dan kardeşinin ölüm yıl dönümünde yürek yaka paylaşım: Sensiz 1 saatimiz geçmiyor
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Son Dakika Magazin Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler: Allah o anda canımı alsın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler: Allah o anda canımı alsın - Son Dakika
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