Buse Varol'dan Olay Gönderme! - Son Dakika
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Buse Varol'dan Olay Gönderme!

23.08.2022 15:56
Buse Varol'dan Olay Gönderme!

Alişan ile evliliğini kurtaran Buse Varol, sosyal medyadan yaptığı göndermeyle olay yarattı. İşte Varol'un o göndermesi...

Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan, sosyal medyanın gündemine düşmüyor.

Şarkıcı Alican, oyuncu Buse Varol ile 6 Mayıs 2018'de dünyaevine girmişti. İkili mutlu giden evliliklerini 2 çocukla taçlandırdı.

Buse Varol'dan Olay Gönderme!

İMALI PAYLAŞIM!

Alişan ile boşanmanın kıyısından dönen ancak kayınvalidesi Suzan Tektaş ve Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ile arasını düzeltemediği iddia edilen Buse Varol dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Varol instagram hesabından "Bugün karşılaştığım muazzam söz: 'Ben konuştuklarımın arkasındayım, siz arkasından konuştuklarınızın yanında!" sözlerini paylaştı.

Paylaşımı görenler "kayınvalidesine ve eltisine gönderme mi yapıyor?" yorumunu yaptı.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 32 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Selçuk Tektaş, Buse Varol, Alişan, Magazin, Son Dakika

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