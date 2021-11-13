Alişan zor günleri bakın nasıl atlatmış

Performans öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Alişan, bir süre önce kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın yokluğunu hala derinden hissettiğini ve sahnesinin ilk yarım saatinde gözlerinin sürekli onu aradığını dile getirdi.

"EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

Alişan, "İlk yarım saat genellikle biraz donuk ve tutuk oluyorum. Böyle bir duruma alışmak gerçekten zor. En yakını kaybedip tekrar şarkı söylemek çok zor bir karardı benim için. Asla yapamam diye düşünüyordum. Eşim Buse benim en büyük destekçim. O benim en büyük şansım. Olmasaydı ne yapardım, başarabilir miydim bilemiyorum" dedi.

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan Alişan, performansının ilk bölümünü slow şarkılara ayırırken, konuklar arasında yer alan Ceylan'ı sahnesinde misafir ederek gecenin temposunu arttırdı.

CEYLAN VE ALİŞAN'A PARA YAĞMURU

Birlikte yaptıkları düetlerle Yeni Gazino'yu dolduran müzikseverleri mest eden ikili dakikalar boyunca para yağmuruna tutuldu. Düetlerini başladıkları gibi para yağmuru eşliğinde noktalayan Alişan ve Ceylan finalde dakikalarca ayakta alkışlandı. Alişan'ın gazino konsepti ile yaptığı ilk sahneyi izlemeyi gelenler arasında eşi Buse Varol'da yer aldı.

"KENDİ ÜLKEMDE İTİLİP KAKILMAK AĞRIMA GİDİYOR"

Mesleğini yapmasına engel olmaya çalışan assolistler olduğunu ve kendisini afişlerde bile görmek istemediklerini dile getiren oryantal Didem, "Bu nasıl bir kıskançlık, nasıl bir çekememezlik anlamıyorum. Menejerimle bazen uzun uzun tartışmalarımız oluyor ve bu duruma bir anlam veremiyoruz. Bu bir sanat ve ben sanatımı icra etmeye çalışıyorum. Kimsenin ekmeğinde, sahnesinde gözüm yok. Onlarca öğrenci yetiştiriyorum bu sanat için.

Onlara güzel bir meslek bırakmak istiyorum. Bunları hak etmediğimi düşünüyorum. Kendi ülkemde bu kadar itilip kakılmak ağırıma gidiyor. Zaman zaman bu ülkeden gitmek bile geldi aklıma. Ancak bu ülkeye olan aşkım buna hep engel oldu" ifadeleriyle dobra açıklamalarda bulundu.