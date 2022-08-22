İstanbul'un taksi sorunu ünlü oyuncu Pelin Akil'i de vurdu - Son Dakika
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İstanbul'un taksi sorunu ünlü oyuncu Pelin Akil'i de vurdu

22.08.2022 09:58

Alışveriş yapmak için geldiği Nişantaşı'nda yarım saatten fazla beklemesine rağmen bulamayan ünlü oyuncu Pelin Akil, vale ve basın mensuplarının yardımıyla taksi bulma amacına ulaşabildi.

Şimdilerde Oktay Kaynarca ile yeni sezonda yayınlanacak Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin başrolü paylaşan oyuncu Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Dakikalarca taksi bekleyen oyuncu, bu esnada basın mensuplarıyla uzun uzun sohbet etti.

YARIM SAATTEN FAZLA TAKSİ BEKLEDİ

Oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra Teşvikiye Caddesi'nde yarım saatten fazla taksi bekledi. Her defasında eli havada kalan oyuncu, "Herhalde değişim saatine denk geldim. Bir sürü taksi geçiyor ama durmuyor. Normalde araba ile gelirim buraya ama bir arabamız olduğu ve çocukların ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle onu da evde bıraktım. Bugün toplu taşımayı kullanıyorum hem ağırlığım var hem yoruldum. Şimdilik on beş dakika oldu hala bekliyorum. Genelde vapur ya da taksi yapıyorum, otobüse nadiren biniyorum. Otobüs biraz zor oluyor, çünkü çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor" diye konuştu.

"OKTAY KAYNARCA İLE İYİ BİR İKİLİ OLDUK"

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca ile başrolü paylaşan Akil, yeni projesi hakkında konuştu. Kaynarca ile iyi bir ikili olduklarını söyleyen ünlü isim, "Çok iyi uyumumuz, daha önce de çalıştık. Bu üçüncü işimiz, rahat çalışıyoruz bir bakışımızdan birbirimizi anlıyoruz bize rahatlık sağlıyor" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞAN ANNE OLMAK ZOR"

İkiz kız çocuğu annesi olan Pelin Akil, sahnesinin az olduğu günlerde kızlarını da sete getirdiğini söyleyerek "Sahnem azsa çocuklarımı götürürüm ama onun dışında gidip gelmesi çocuklar için işkence olur, beklemeleri gerekecek. Çalışan anne olmak zor. Kameralardan izliyorum sürekli, ne yaptılar yemeklerini yediler mi diye?" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Pelin Akil, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstanbul'un taksi sorunu ünlü oyuncu Pelin Akil'i de vurdu - Son Dakika

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