Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler kendini kaybedip yanına gelen garsonu tokatladı - Son Dakika
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Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler kendini kaybedip yanına gelen garsonu tokatladı

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Bir gece kulübünde alkolü fazla kaçıran ünlü oyuncu Nejat İşler'in kameralara yakalanan görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendini kaybeden İşler, yanına gelen garsona tokat attı. Ardından ayağa kalkmak istese de sendelemekten dengede duramadı.

10.11.2024 13:39
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Rol aldığı her yapımda adından söz ettiren Nejat İşler, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem yaratıyor. İstanbul gecelerinde aktif bir hayatı olan Nejat İşler, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Asmalımescit'teki bir gece kulübüne gitti.

ALKOLÜ FAZLA KAÇIRDI

tv100 Magazin Hattı'ndan İsmail Şen'in haberine göre; Beyoğlu'nda kalabalık sokakta Nejat İşler'in yanına bir beyefendinin yaklaştığı görüldü. İşler'e doğru eğilen beyefendi ise beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, kendini kaybetti ve tokat attı. Garson olduğu öğrenilen beyefendi bir süre ne olduğunu anlamaya çalırşırken, Nejat İşler bu kez pişman olup ayağa kalktı. Sendelemekten adım dahi atamayan İşler yere kapaklandı. O anlarda sokaktan geçen taksinin önüne yığıldı. İşler, tokat attığı beyefendinden özür dilerken yine arkadaşlarının kolunda sendeleyerek ortamdan uzaklaştı.

Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler kendini kaybedip yanına gelen garsonu tokatladı

Nejat İşler, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler kendini kaybedip yanına gelen garsonu tokatladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ömer özdaş:
    Rezil 3 0 Yanıtla
  • Ramo:
    kendisine film seti ne zannediyor herhalde 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler kendini kaybedip yanına gelen garsonu tokatladı - Son Dakika
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