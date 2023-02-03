Alkollüyken Murat Boz'la düet yapan Berkay detone olunca kendisini yerden yere vurdu: Berbat - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollüyken Murat Boz'la düet yapan Berkay detone olunca kendisini yerden yere vurdu: Berbat

03.02.2023 15:06

Alkolün dozunu kaçıran Berkay Şahin, Murat Boz ile sahneye çıkarak şarkı söyledi. Şarkıları güçlükle söyleyen Berkay, kendisini eleştirenlere cevap vererek "Adımızı söylemek mucize olurmuş. Burada bir performans yok, berbat" dedi.

2023 yılının ilk günlerde alkollü araç kullanırken polis kontrolüne takılan ve ehliyetine el konulan şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam bir mekanda Murat Boz ile şarkı söyledi. Alkolün etkisiyle detone olan Berkay, görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla alay konusu olunca sessizliğini bozdu.

PERFORMANSI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Peş peşe Murat Boz ile şarkı okuyan Berkay, alkolün etkisiyle detone oldu. Berkay ile Murat Boz'un sahnedeki performansı kısa sürede sosyal medyada gündem olunca Berkay için "Sesi içine kaçmış, bu ne böyle?" yorumları yapıldı.

Murat Boz'la alkollü şarkı söylerken detone olan Berkay kendisini eleştirdi: Berbat

"ŞARKI SÖYLEMEMİŞİZ, BERBAT"

Instagram hesabından gelen eleştirilere cevap veren Berkay, güzel performanslarının gündem olmamasına sitem ederek kendi sesini de eleştirmeyi ihmal etmedi. Şarkıcı yaptığı yorumda "Şarkı söylememişiz ki. Berbat... Adımızı söylemek mucize olurmuş. Neyse güzel bir anı olmuş. Siz konserlerimizi takip eden hatta gelenler keşke üst düzey müzik yapılan işleri de paylaşsanız. Kaldı ki genel böyle olduğumu içi tabi ilgi çeken bu olacaktır! Ayrıca gerçekten burada bir performans yok berbat. İşte eğlenmek için çıktığın gecede şarkı söylemek hatası yapılmaz bir daha" dedi.

Murat Boz'la alkollü şarkı söylerken detone olan Berkay kendisini eleştirdi: Berbat
YORUMLAR
500

Murat Boz, Berkay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alkollüyken Murat Boz'la düet yapan Berkay detone olunca kendisini yerden yere vurdu: Berbat - Son Dakika


Son Dakika
15:13 2 bin 500 kişiye "Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Mansur Yavaş mı?" diye soruldu! 26 ili kapsayan anketten çıkan sonuç bomba
15:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? 26 ili kapsayan anketten çıkan sonuç bomba
14:41 Fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl 3 ay hapsi istendi
14:56 Alkollüyken Murat Boz'la düet yapan Berkay detone olunca kendisini yerden yere vurdu: Berbat
14:50 Murat Boz'la alkollü şarkı söylerken detone olan Berkay kendisini eleştirdi: Berbat
13:24 Bakan Karaismailoğlu 10 dakika boyunca gelmesini bekledi! Avrasya Tünel'inden geçen 100 milyonuncu kişiye sürpriz hediye
14:19 16 yıldır aranan mafya üyesi, bir restoranda pizza şefi olarak çalışırken yakalandı
14:39 Uğur Dündar'dan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına çarpıcı yorum
14:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki 1 saatlik zirveyle ilgili bomba iddia: HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na dahil oluyor
14:33 Adana Demirspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili en çarpıcı yorum Uğur Dündar'dan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 15:46:45. #1.12#
SON DAKİKA: Alkollüyken Murat Boz'la düet yapan Berkay detone olunca kendisini yerden yere vurdu: Berbat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement