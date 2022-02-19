Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Ayça Ayşin Turan, "Gelen projeleri değerlendiyorum" dedi.

"BENİ UTANDIRDINIZ"

Güzel oyuncu, "Dizi aşkı gerçek oldu. Neler söylersiniz?" sorusuna, "Beni şu an çok utandırdınız. İlişkimiz güzel gidiyor. Sadece bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"ALP İLE AYNI PROJEDE YER ALABİLİRİZ"

Alp Navruz ile çok güzel bir enerji yakaladıklarını söyleyen oyuncu, "Alp ile birlikte yer alacağım yeni bir proje teklifi gelirse seve seve oynarım. Alp ile çalışmayı çok seviyorum" dedi.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.