Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Alparslan yeni bölüm fragmanı!

Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 ekranlarında her Pazartesi yeni bölüm ile seyircisiyle buluşuyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in oynadığı Alparslan Büyük Selçuklu, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu her Pazartesi TRT 1'de yayınlanmaktadır. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anadolu'nun kapıları, Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu anlatılmaktadır. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtı tayin edeceği günü, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini almıştır. Bu nedenle, Anadolu'ya sefer emri vermiştir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırıyor. Bununla beraber, saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürüyor. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarıyor. Ayrıca, Alparslan ve Akça arasında bir aşk başlar. Fakat Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersiz ve hiçbir ilgisi yoktur. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderiyor. FakatAni Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı kötü hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açmaktadır. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelmektedir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 12. BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Barış Arduç : Sultan Alparslan

Fahriye Evcen : Akça Hatun

Barış Bağcı : Tuğrul Bey

Erdinç Gülener : Çağrı Bey

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

Mim Kemal Öke : Akbilge

Batın Uçan : Kavurd Bey

Korel Cezayirli : Süleyman

Esila Umut : Cevher Hatun

Burak Ali Özkan : Şehzade Mesud

Zeynep Özder : Begim Şehver

Ferit Kaya : Emir Bozan

Uygar Özçelik : İbrahim Yınal

Ayşegül Ünsal : Akınay

Sinan Tuzcu : Dukas

Toprak Sergen : Kekavmenos

Rabia Soytürk : Karaca Hatun

Fırat Topkorur : Alpagut

Burak Şafak : Avar Alp

Onur Ayçelik : Artuk Alp

Kutay Sungar : Atsız Alp

Emre Bulut : Afşin Alp

