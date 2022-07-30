Dünyaca Ünlü Oyuncudan İstanbul Çıkarması! - Son Dakika
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Dünyaca Ünlü Oyuncudan İstanbul Çıkarması!

30.07.2022 01:15
Dünyaca Ünlü Oyuncudan İstanbul Çıkarması!

Altın Küre ve Emmy ödülü sahibi Amerikalı dünya yıldızı Sarah Jessica Parker (57), geçtiğimiz akşam Karaköy'da bir lokanta çıkışı görüntülendi. Sessiz sedasız İstanbul'a gelen ünlü oyuncuyu mekanın içindekiler tanımakta güçlük çekti. İşte detaylar...

'Sex and the City' adlı dizi ile dünya çapında üne kavuşan Sarah Jessica Parker, önceki akşam Karaköy'de bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN...

Çıkışta görüntü vermemek için Vito aracı mekanın kapısına yanaştıran arkadaşları, basının görüntü almasını engellemek için adeta Parker'in önünde siper oldular.

Muhabirlerin " Türkiye'ye hoş geldiniz. Tatil için mi yoksa bir proje için mi buradasınız?" sorusuna Parker gülümseyerek "Çok sağ ol" deyip Türkçe cevap verdi.

TÜRK MUTFAĞINA HAYRAN KALDI

Bolca Türk mezesi ve yemeklerini deneyen Parker, Türk mutfağına hayran kalmış.

SARAH JESSİCA PARKER KİMDİR?

Sarah Jessica Parker (d. 25 Mart 1965), Amerikalı oyuncu, yapımcı ve tasarımcı.

Altın Küre ve Emmy ödülü sahibidir. Televizyon, sinema ve tiyatro oyunculuğu yapmış olan sanatçı oynadığı Sex and the City adlı dizi ile dünya çapında üne kavuşmuştur.

7 kardeşi vardir. Bale ve şan dersleri almıştır. Bu sebeple bir Broadway yapımı olan The Innocents da yer almıştır. Yine bir Broadway oyunu olan Annie de başrolde oynamıştır.

Televizyondaki ilk önemli çıkışını Square Pegs isimli dizide başrolü oynayarak yapmıştır. Bunu 1980'li yıllarda birkaç sinema ve televizyon filmi takip etmiştir. 1984-1991 yılları arasında aktör Robert Downey Jr. ile yaşamıştır. Asıl büyük çıkışını 1991'de çektiği ve başrolunu Steve Martin ile paylaştığı L.A. Story ile yapmıştır. 1992'de çektiği Honeymoon In Vegas Sarah J.Parker'a Nicolas Cage ile 1 yıl süren bir ilişki de beraberinde getirmiştir. Bu ilişkiden bir süre sonra da John F.Kenndy Jr. ile kisa süreli bir ilişki daha yaşadı. 1997 yılında ise şu andaki eşi aktör Matthew Broderick ile evlendi.

1998'de ise hayatının dönüm noktalarından biri olacak olan Sex and The City dizisinde Carrie Bradshaw rolünü oynamaya başladı. Dizi, 2004 yılında sona erdi ve Sarah'a bir Altin Küre ve bir de Emmy ödülü kazandırdı.

2003 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Sarah J.Parker, Sex and the City bittikten sonra film ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.

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Kaynak: Snob Magazin

Sarah Jessica Parker, Türkiye, Karaköy, Magazin, Son Dakika

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