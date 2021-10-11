Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın, 'Zuhal' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

YALÇIN: 'ARTIK SUS' MU DEMEK İSTEDİNİZ?

Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, ödülü Nihal Yalçın'a uzattı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi.

"LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN"

Çok diyalog sonrası Nihal Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" diyen Yalçın'a kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berker Güven destek verdi.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Nihal Yalçın'ın fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Güven, paylaşımına, "Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!" notunu düştü.