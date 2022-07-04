Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü - Son Dakika
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Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü

04.07.2022 16:21

Wireless festivaline katılan Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, sahnede şarkı söylediği esnada platformdan düştü. Sevenlerini korkutan şarkıcı, ayağa kalkarak konserine devam etti.

Dünyaca ünlü rapçi Playboi Carti, her yıl düzenlenen müzik festivali Wireles Festivali'nde sahneye çıktı. Sahnede müziğin ritmine kapılan rapçi, geri geri koştuğu sırada yere düştü.

SAHNENİN UZUNLUĞUNU HESAPLAYAMADI

Binlerce kişinin önünde sevilen şarkılarını okuyan genç rapçi, sahnede geriye koşarken platformdan düştü. Carti'nin düştüğü anlarda yürekler ağza gelirken görevliler şarkıcının yardımına koştu. Aldırış etmeyen rapçi ise düştüğü yerden hızla kalkarak konserine devam etti. Carti'nin düştüğü anlara ait görüntüler kısa süre sonra sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "Carti, sahnenin ne kadar büyük olduğunu düşündü?" ve "Carti sahnenin uzunluğunu küçümsedi" gibi yorumlar yaparak rapçiyle dalga geçti.

Ünlü rapçi Playboi Carti, konserinde sahneden düştü
Ünlü rapçi Playboi Carti, konserinde sahneden düştü
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