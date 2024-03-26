Anne Hathaway, Broadway gösterisinde hamile bir savaş pilotunu canlandırırken düşük yaptığını açıkladı

Anne Hathaway, yıllar önce bir Broadway gösterisinde hamile bir savaş pilotunu canlandırırken sahnede düşük yaptığını açıkladı. 2015'te 'Grounded' adlı tek kişilik gösteride bu zorlu deneyimi yaşadığını belirten Hathaway, başlangıçta bunu gizlemeye çalıştığını ancak sonunda arkadaşlarına anlattığını söyledi. Hathaway, sahnede her şeyin normal görünmesi gerektiğini hissettiğini ve bu zorlu süreci içinde tutmanın zor olduğunu ifade etti. Oyun sırasında her gece sahnede doğum yapmak zorunda kaldığını ve bununla başa çıkmak için kendisini güçlü hissetmek zorunda olduğunu dile getirdi.
Anne Hathaway, eşi Adam Shulman ile 2012'de evlenmiş ve 2016'da ilk oğulları Jonathan'ı, 2020'de ise ikinci oğulları Jack'i kucaklarına almışlardı. Hathaway ayrıca kariyerinde önemli bir döneme değinerek, bazı yapımcıların çevrimiçi itibarından endişe duyduğu için rol vermediğini belirtti. Ancak Christopher Nolan'ın, 'Interstellar' filmi için kendisine önemli bir rol teklif ettiğini ve bu teklifin kariyerine olumlu bir etki yaptığını ifade etti. Hathaway, Nolan'ın desteğinin kariyerini ivme kazandırdığını ve eğer o olmasaydı, kariyerinin ivme kaybedeceğini söyledi.
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Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından düzenlenen Kuşadası Tiyatro Günleri, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında başladı. Ücretsiz olarak sahnelenen tiyatro oyunlarına Kuşadalı sanatseverler büyük ilgi gösteriyor.
Taylor Swift ve Travis Kelce, West Hollywood'daki bir spor salonunu tamamen kendilerine ayırarak diğer üyelerin saatlerce dışarıda beklemesine neden oldu. İkili, egzersizlerini bitirene kadar yaklaşık iki saat dışarıda vakit geçirdi. Çift, romantik bir tatilin ardından Los Angeles'a döndü ve Swift'in fit görünümü, meşakkatli antrenmanlarının bir sonucu olarak dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Cameron Diaz ve müzisyen eşi Benji Madden, birkaç gün önce bir erkek çocuklarının olduğunu duyurarak sürpriz bir haberle gündeme geldi. Diaz ve Madden, oğullarının Cardinal adını verdiklerini ve fotoğraflarını paylaşmayacaklarını açıkladı. Diaz'ın hamilelik süreci ve doğum şekli hakkında ise bilgi verilmedi.
Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014'ten beri süren evliliklerini bugün tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası ilk açıklamasını yapan Terim, ''Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık'' dedi.
Survivor 2024 All Star'da ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, ikinci eleme adayı Aysu Keskin olmuştu. Kırmızı takım ödülün keyfini sürerken korku dolu anlar yaşandı. Nagihan ile Yunus Emre kaza yaptı. Nagihan ölümle burun buruna geldiğini ifade etti.
Son günlerde ilk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Murat Ünalmış, AKP adına kapısına bırakılan poşete tepki göstererek çöpe attığı anları yayınladı. Ünalmış, 'Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!' ifadelerini kullandı. Daha sonra yaptığı paylaşımda HZ. Muhammed'e ait 'Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır' sözünü yayınlayarak 'Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı? Söyleyen söylemiş de dinleyen kim?' dedi.
Survivor All Star'da Yunus Emre, kullandığı jet ski'nin hakimiyetini kaybedince Nagihan'ın kullandığı jet ski'ye çarptı. Yürekleri ağza getiren kazanın Acun Ilıcalı'ya faturası ise 3 milyon TL...
Başarılı müzisyen Ferhat Göçer, İranlı müzisyenler Mehrdad Nasehi ve Mareechi Asu ile birlikte çalışarak Grammy'e aday olabilecek bir şarkı yapmayı planlıyor. Göçer, İran müziği ile Türkçeyi bir araya getiren bu müzikal çalışmalarıyla ilgili detayları paylaştı. Ayrıca, Göçer'in İran'da büyük bir hayran kitlesi olduğu ve İranlı müzisyenlerle düet yapabileceği de belirtildi.
Seçil Erzan davasında adı geçen Buse Terim ile eşi Volkan Bahçekapılı'dan beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. 10 yıldır evli olan çift, bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülecek dava ile yollarını ayırdı.
Cem Yılmaz, Tim Show Center'da sahnelediği yeni performansı 'Pek Yakında - Extr Act'ın gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı. Oyuncular Sendikası, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında açıklama yaptı.
Oyuncu Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına kapısına bırakılan seçim torbasını çöpe atarak "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar" dedi.
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